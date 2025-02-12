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新光投信：DeepSeek崛起 5大AI亮點聚焦

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

新光投信12日發表2025年投資展望，由全權委託部經理孫光政主講《2025年AI趨勢藏寶圖》，他指出，2025年最值得關注AI Agent（AI代理），邊緣運算相關商，包括DeepSeek問世，平價開源AI模型興起，帶動AI深入中小型企業及其他，GPU不再一方獨霸，AI客製化晶片（ASIC）分走一杯羹；AI應用擴大，消費需求回籠，刺激AI手機、AI PC終端裝置需求倍增；全球AI基建潮持犢，數據中心只增不減下，帶動AI伺服器及電力相關供應鏈業績，有望繼續翻倍成長。

孫光政表示，繼2022年生成式AI冒出，AI深入百工百業後，發現AI有助於節省時間、優化工作流程、提升生產力與效率，2025年DeepSeek逆襲出現，採平價和開源模式，被視為全球AI殺手級新應用，且DeepSeek技術突破，讓AI從訓練轉向推理，使得未來AI模型從大模型創建更小、更有效率的的模型，其保留大部分推理能力，同時減少硬體資源需求，可以帶來AI長期需求成長，儘管短期內造成GPU需求可能減少，但對雲端科技大廠來說，更有助於吸引它們積極開發ASIC解決方案，帶動AI客製化晶片興起。

另外，DeepSeek出現，除加速AI加速普及外，對消費應用端、邊緣運算也有利，因為未來有更多類似模型問世，並在應用端加速發展，將刺激終端AI設備（AI手機、AI PC）需求提升，再帶動AI硬體需求上來，形成邊緣AI潛在換機潮出現。

孫光政認為，2025年全球金融市場對AI產業投資機會可能會重新評估，因為從近年AI產業發展路徑，全球AI先發展基礎建設，包括算力建置、模型訓練等，帶動GPU、記憶體、連接元件、固態硬碟等發展，隨DeepSeek出現後，AI模型不斷迭代創新下，不同語言模型結合高效運算，未來AI軟體應用市場大餅，將帶動全球AI新創產業繼續成長。

孫光政建議，2025年AI代理（AI agency）興起，未來AI趨勢紅利不會只有輝達（NVIDIA）一家獨占，而是當全球各項科技應用，都結合AI新元素後，加速AI應用商機大爆發，預估2025年起全球AI主升段行情依舊可期，建議投資人仍持續投資全球AI基金，透過投資團隊主動選股、汰弱留強，才有機會掌握AI成長趨勢財。

AI GPU

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