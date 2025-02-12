川普喊話晶片課稅 台積電董事會後續決議引關注

美國川普政府日前喊話晶片課稅，引發外界關注，而台積電（2330）12日起召開董事會後續美國投資決議等受關注。

台積電預訂台灣時間12日於美國鳳凰城舉行董事會，法人指出，川普不斷放話要對台灣晶片課徵100%關稅，讓這場37年來首次海外舉行董事會引人矚目。

法人預期，台積電董事會例行性將討論去年第4季配息，季度資本支出預算、重大投資及高階人事異動，以及嘉義地震損失認列。

此外，市場還預期將宣布亞利桑那一廠量產，以及可能承諾進一步擴大在美投資規模，以拉近與川普政府的期待。

對晶片課徵關稅，美國總統川普是1月27日在共和黨策略會議上作出表示。

川普當時提到，近期將會對外國生產的電腦晶片、半導體、藥品等課徵關稅，半導體產業離開了美國，跑去台灣，台灣約占晶片生意的98%。「我們希望他們回來，我們不想補助他們數十億美元」。他指的是前總統拜登（Joe Biden）政府依照美國「晶片法」（Chips and Science Act）補助在美設廠的半導體廠商。

美國川普政府有意對全球半導體供應鏈出手，不過，法人觀察，若對台半導體課稅仍免驚，實際從產業實務運作來看，預期將有三種可能，龍頭廠台積電仍續擁多元優勢預期影響有限，首當其衝將另有其人，主要將是在美進口台灣製造晶片的當地組裝廠。

法人分析，雖然相關言論背離事實，從產業全球發展來看，若後續美國川普政府有意對台灣半導體加稅，預期將有三個可能，首先若確實對台灣輸美晶片加稅，實際估計首當其衝將會是在美國製造的組裝廠，相關在美國當地的組裝廠若直接跟台灣進口購買晶片，才將會是直接100%受關稅影響，降低美國組裝本地競爭力；反而是非美生產組裝廠如在東南亞採購台灣晶片再輸美將不受影響，外移生產成本將遠低於加稅。

其次，法人也分析，從AI伺服器或手機、筆電供應鏈來看，若川普政府有意從終端產品的台灣製造半導體課稅，將直接影響到美國品牌產品，比如iPhone來看並非僅自研核心晶片由台積電操刀，實務經驗來說包含Broadcom等技術產品也由台廠操刀，川普政府若要加稅需細部計算，執行更需要美國龐大的公務人員人力將窒礙難行或曠日廢時。

第三，法人也分析，台積電美國新廠產能首批尚未開出已被客戶群包下，若後續來自客戶群異地備援與地緣政治驅動壓力增加，有利後續美國新產二三期產能預購，此外美國拜登政府第一期晶片法案補助成為台積電股東，若後續川普政府對晶片法案第二期補助未能挹注，台積電和美官方協議期滿後的後續產能產生的「超額利潤」可望不必再共享。