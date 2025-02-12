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影／川普徵關稅 劉揚偉：鴻海不怕關稅只擔心市場萎縮

攝影中心／ 記者杜建重／新北即時報導
鴻海上午舉行新春開工儀式，由董事長劉揚偉（中）親自主持。劉揚偉在團拜儀式結束後向大家拜年。記者杜建重／攝影
鴻海上午舉行新春開工儀式，由董事長劉揚偉（中）親自主持。劉揚偉在團拜儀式結束後向大家拜年。記者杜建重／攝影

鴻海上午在土城總部舉行新春開工儀式，由董事長劉揚偉親自主持。劉揚偉在會後接受媒體採訪時表示，鴻海不擔心川普增加關稅的問題，但川普開徵關稅，是否會造成全球不景氣，進而影響到鴻海，這才是他所關心的部分。

針對鴻海集團今年的營收，劉揚偉樂觀表示，整個集團會比去年好蠻多的，總營收一定會超過7兆、接近8兆，但這還是要看整個市場的狀況，今年看起來是還不錯。另外，受到地緣政治挑戰以及川普的關稅問題，劉揚偉說，川普希望許多產業要在美國製造，鴻海會跟著夥伴一起在美國幾個地方，都會有相關的安排，這些安排都陸續在進行中，所以對整個集團來說，影響應該不會太大。

但劉揚偉也指出，真正會影響的，恐怕是新的關稅造成全球不景氣，造成整個市場的萎縮，這部份他也說不準，但除非這種狀況發生，否則對鴻海的影響不大。而針對川普喊話要對半導體課稅，劉揚偉說，這些關稅對整個供應鏈，不管是直接或間接的影響都會有，當然鴻海也會做適當的準備來因應可能的變化，因為鴻海一直都是全球化的佈局，在全球供應鏈的管理，鴻海是有能力的面對這樣的變化。

最後，針對鴻海全年的資本支出是否會增加？劉揚偉表示，那是「肯定的」，鴻海今年有兩項重大資本支出，一項是因應地緣政治要蓋新的廠房所增加的部分，另外一部分就是新產業要投資的資本支出，這部份是肯定會增加的。

鴻海上午在土城總部舉行新春開工儀式，由董事長劉揚偉（中左）親自主持。記者杜建重／攝影
鴻海上午在土城總部舉行新春開工儀式，由董事長劉揚偉（中左）親自主持。記者杜建重／攝影
鴻海上午在土城總部舉行新春開工儀式，董事長劉揚偉（右三）在會後受訪時表示，鴻海不擔心川普增加關稅的問題，但川普開徵關稅，是否會造成全球不景氣，進而影響到鴻海，這才是他所關心的部份。記者杜建重／攝影
鴻海上午在土城總部舉行新春開工儀式，董事長劉揚偉（右三）在會後受訪時表示，鴻海不擔心川普增加關稅的問題，但川普開徵關稅，是否會造成全球不景氣，進而影響到鴻海，這才是他所關心的部份。記者杜建重／攝影
鴻海上午舉行新春開工儀式，由董事長劉揚（中）偉親自主持。針對川普喊話要對半導體課稅，劉揚偉說，鴻海一直都是全球化的佈局，在全球供應鏈的管理，鴻海是有能力的面對這樣的變化。記者杜建重／攝影
鴻海上午舉行新春開工儀式，由董事長劉揚（中）偉親自主持。針對川普喊話要對半導體課稅，劉揚偉說，鴻海一直都是全球化的佈局，在全球供應鏈的管理，鴻海是有能力的面對這樣的變化。記者杜建重／攝影
鴻海上午在土城總部舉行新春開工儀式，董事長劉揚偉率領各級主管一同出席團拜。記者杜建重／攝影
鴻海上午在土城總部舉行新春開工儀式，董事長劉揚偉率領各級主管一同出席團拜。記者杜建重／攝影
鴻海上午在土城總部舉行新春開工儀式，由董事長劉揚偉（左）親自主持。劉揚偉在團拜儀式結束後發送紅包給工作人員與採訪媒體，祝大家新春平安愉快。記者杜建重／攝影
鴻海上午在土城總部舉行新春開工儀式，由董事長劉揚偉（左）親自主持。劉揚偉在團拜儀式結束後發送紅包給工作人員與採訪媒體，祝大家新春平安愉快。記者杜建重／攝影

劉揚偉 川普 鴻海

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