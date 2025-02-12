快訊

亞洲新首富可能換他當！年僅40歲白手起家 可望超越黃仁勳

灰貓胖成瓦斯桶抓不到癢！極限拉伸還是失敗竟當場破防惱羞：這什麼爛腳

李文忠性騷疑雲…傳國防院高層秋後算帳 女員工情緒近崩潰

彭博：仍看多台灣AI股 現在是進場好時機

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
安本、柏瑞等外資機構仍看好台灣AI股。（中央社）
安本、柏瑞等外資機構仍看好台灣AI股。（中央社）

彭博資訊報導，台灣股市在強漲一年後，因為中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek的新模型橫空出世，加上貿易緊張升高，導致漲勢熄火，但對一些大型投資人而言，現在正是進場好時機。

台股大盤指數今年來的表現不如南韓和香港，全球資金截至2月當下已從台股撤資14億美元。

彭博指出，台股是更廣泛AI宇宙的縮影。先前AI投資支出預料將超過1兆美元，帶動台股長期上攻，最近才面臨現實檢驗，在DeepSeek的推出低成本AI模型後，引發投資人質疑AI支出前景，接著美國陸續威脅加徵關稅，加劇全球晶片供應鏈可能被打亂的擔憂，使台股2月可能連續第二個月資金淨流出，相較下，根據高盛的資料，新興市場各基金的資金流動都維持中性。

不過，安本（abrdn）、柏瑞（Pinebridge Investments）等資產管理業者依然看多台股，主因仍將受惠於AI熱潮。華爾街投銀對台積電的目標價定在新台幣1,500元，以目前台積電股價來看，約還有35%的上漲空間。

安本投資主管黃新耀說，「我認為這（下跌）比較是逢低加碼的機會」。他認為，全球對台灣價值鏈的依賴，代表美國必須更審慎評估關稅政策，即便美國要加徵更多關稅，台灣遭受的衝擊也不會比其他經濟體大。

牽動台股前景的關鍵之一是台積電（2330）。摩根大通（小摩）本月指出，以台積電「在AI加速器與邊緣AI領域近乎壟斷的地位」，足以幫助該公司維持成長，DeepSeek的進展也是台積電的利多，因為將提高對高階資料中心的需求。

柏瑞的日本以外亞洲股市主管孫瑩心說，相較於區域對手南韓，台灣狀況看起來比較好，「在台灣和南韓的科技業之間，我們偏好台灣企業，認為台灣企業更敏捷，更能為客戶提供AI解決方案」。在科技股中，她偏愛AI伺服器零組件供應商。

最近的財報也進一步確定台股牛市可期。輝達（NVIDIA）AI伺服器主要供應商的鴻海集團，本月稍早調升營收展望，台積電銷售預估與資本支出也都高於分析師預期。

AI 台積電 台股

延伸閱讀

權值股熄火 台股翻黑平盤震盪

台股AI含金量遠勝韓股 三星為何嚴重掉隊？光是這點就輸台積電很遠！

台積電先進封裝可能赴美 業者：對營收應有長遠助益

美課鋼鋁25%關稅 外媒：美廠是最大贏家

相關新聞

如何看待DeepSeek？鴻海董座劉揚偉這樣說

鴻海（2317）12日舉行開工典禮，針對如何看待DeepSeek？鴻海董事長劉揚偉表示，DeepSeek會影響讓很多認為...

鴻海董座劉揚偉：規劃與日本汽車公司合作 不是合併

鴻海（2317）12日舉行開工典禮，針對鴻海是否合併日產汽車？鴻海董事長劉揚偉表示，從鴻海來講，是合作案，不是併購案，鴻...

川普喊話晶片課稅 台積電董事會後續決議引關注

美國川普政府日前喊話晶片課稅，引發外界關注，而台積電（2330）12日起召開董事會後續美國投資決議等受關注。

《2025年 AI 趨勢藏寶圖》DeepSeek崛起 五AI亮點族群鯨喜

DeepSeek問世，加速AI長期需求成長，商機從雲端中心延伸到邊緣裝置，帶動邊緣AI換機潮與產品規格升級利多，吸引AS...

影／川普徵關稅 劉揚偉：鴻海不怕關稅只擔心市場萎縮

鴻海上午在土城總部舉行新春開工儀式，由董事長劉揚偉親自主持。劉揚偉在會後接受媒體採訪時表示，鴻海不擔心川普增加關稅的問題...

彭博：仍看多台灣AI股 現在是進場好時機

彭博資訊報導，台灣股市在強漲一年後，因為中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek的新模型橫空出世，加上貿易緊張升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。