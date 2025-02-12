彭博：仍看多台灣AI股 現在是進場好時機

彭博資訊報導，台灣股市在強漲一年後，因為中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek的新模型橫空出世，加上貿易緊張升高，導致漲勢熄火，但對一些大型投資人而言，現在正是進場好時機。

台股大盤指數今年來的表現不如南韓和香港，全球資金截至2月當下已從台股撤資14億美元。

彭博指出，台股是更廣泛AI宇宙的縮影。先前AI投資支出預料將超過1兆美元，帶動台股長期上攻，最近才面臨現實檢驗，在DeepSeek的推出低成本AI模型後，引發投資人質疑AI支出前景，接著美國陸續威脅加徵關稅，加劇全球晶片供應鏈可能被打亂的擔憂，使台股2月可能連續第二個月資金淨流出，相較下，根據高盛的資料，新興市場各基金的資金流動都維持中性。

不過，安本（abrdn）、柏瑞（Pinebridge Investments）等資產管理業者依然看多台股，主因仍將受惠於AI熱潮。華爾街投銀對台積電的目標價定在新台幣1,500元，以目前台積電股價來看，約還有35%的上漲空間。

安本投資主管黃新耀說，「我認為這（下跌）比較是逢低加碼的機會」。他認為，全球對台灣價值鏈的依賴，代表美國必須更審慎評估關稅政策，即便美國要加徵更多關稅，台灣遭受的衝擊也不會比其他經濟體大。

牽動台股前景的關鍵之一是台積電（2330）。摩根大通（小摩）本月指出，以台積電「在AI加速器與邊緣AI領域近乎壟斷的地位」，足以幫助該公司維持成長，DeepSeek的進展也是台積電的利多，因為將提高對高階資料中心的需求。

柏瑞的日本以外亞洲股市主管孫瑩心說，相較於區域對手南韓，台灣狀況看起來比較好，「在台灣和南韓的科技業之間，我們偏好台灣企業，認為台灣企業更敏捷，更能為客戶提供AI解決方案」。在科技股中，她偏愛AI伺服器零組件供應商。

最近的財報也進一步確定台股牛市可期。輝達（NVIDIA）AI伺服器主要供應商的鴻海集團，本月稍早調升營收展望，台積電銷售預估與資本支出也都高於分析師預期。