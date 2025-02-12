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川普關稅戰 劉揚偉：多元布局今年業績挑戰8兆

中央社／ 台北12日電

鴻海今天上午舉行新春開工儀式，董事長劉揚偉會後接受採訪表示，川普關稅變數對集團影響不大，但不排除可能影響全球景氣或市場萎縮，鴻海在台灣、美國、墨西哥、越南等地，適時調整高階人工智慧（AI）伺服器產能，因應關稅變局。

展望今年營運，劉揚偉指出，鴻海集團的第二隻腳（意指AI伺服器）很強壯，預估集團今年業績可突破新台幣7兆元，至於是否逼近8兆元，要看市場進展，整體集團在今年成長可期，表現看佳。

鴻海上午在土城總部舉行新春開工儀式，劉揚偉親自主持，率同財務長黃德才、C事業群總經理吳建和、E事業群總經理林忠正等高階主管出席，會後劉揚偉接受媒體採訪。

觀察美國總統川普關稅政策變數，劉揚偉分析，川普關稅政策主要希望製造業回流美國，鴻海集團為呼應美國製造，會與夥伴在美國幾個地方新設據點，相關安排陸續進行中，劉揚偉表示，目前關稅變數對鴻海集團來說、在台灣或美國製造，影響不大。

不過劉揚偉指出，新關稅制度不排除可能造成全球不景氣或市場萎縮影響，希望狀況不會發生。

記者提問對美國擬對墨西哥加徵25%關稅看法，劉揚偉表示，相關關稅政策暫緩，鴻海集團持續觀察中，集團在墨西哥、美國產線布局，都有相關安排，會隨著關稅變化規劃產能，包括在台灣、美國、墨西哥、越南等地調整高階人工智慧（AI）伺服器產能。

媒體問及美國可能加徵半導體產品關稅變數，劉揚偉笑說，「這可能要問台積電」，不過他指出，若發生可能直接或間接影響整體半導體供應鏈，集團全球布局供應鏈，有適當能力面對變化。

展望今年資本支出，劉揚偉透露，鴻海集團今年資本支出規模一定會增加，除了既有業務因應地緣政治變數增設新廠外，還有新產業投資擴大，例如鴻海今年底在美國推出電動新車，與日本公司合作案也會有新的資本支出。

劉揚偉 川普 美國 關稅

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