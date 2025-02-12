如何看待DeepSeek？鴻海董座劉揚偉這樣說

鴻海（2317）12日舉行開工典禮，針對如何看待DeepSeek？鴻海董事長劉揚偉表示，DeepSeek會影響讓很多認為不可能參與大模型的公司，都會開始參與，這將導致市場變化，以前購買AI伺服的公司都是大的雲端服務供應商（CSP），現在，愈來愈多中型公司去買AI伺服器，因為中型公司已經有方法做自己的模型。未來很多不同模型出來，到底哪個大語言模型（LLM）成為主流，要花一番功夫才看得出來。

至於鴻海是否與DeepSeek合作？劉揚偉說，已經在研究其作法，如何使用模型運用在公司上，至於合作還沒有考慮，其實，DeepSeek這套方法，包括學界與小IC公司都在使用，因為這套蒸餾法可能不合法，但是大家都在搞，都在做。