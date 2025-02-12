如何看待DeepSeek？鴻海董座劉揚偉這樣說
鴻海（2317）12日舉行開工典禮，針對如何看待DeepSeek？鴻海董事長劉揚偉表示，DeepSeek會影響讓很多認為不可能參與大模型的公司，都會開始參與，這將導致市場變化，以前購買AI伺服的公司都是大的雲端服務供應商（CSP），現在，愈來愈多中型公司去買AI伺服器，因為中型公司已經有方法做自己的模型。未來很多不同模型出來，到底哪個大語言模型（LLM）成為主流，要花一番功夫才看得出來。
至於鴻海是否與DeepSeek合作？劉揚偉說，已經在研究其作法，如何使用模型運用在公司上，至於合作還沒有考慮，其實，DeepSeek這套方法，包括學界與小IC公司都在使用，因為這套蒸餾法可能不合法，但是大家都在搞，都在做。
他說，「DS出來之後的好處是，以前是偷偷摸摸做，現在DS可以做了，我們也可以做，沒有強大算力的公司，都可以做模型了，尤其是邊緣AI，如何把模型做得很小，做得很有效能，這會帶動邊緣AI蓬勃發展，帶動整體算力需求」。
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