鴻海董座劉揚偉：規劃與日本汽車公司合作 不是合併

鴻海（2317）12日舉行開工典禮，針對鴻海是否合併日產汽車？鴻海董事長劉揚偉表示，從鴻海來講，是合作案，不是併購案，鴻海如何與日本車廠合作，包括日產與本田都是接觸對象之一，鴻海的生意模式是談合作，也就是CDMS（設計代工服務）。至於是否介入品牌？他說，「我們不會進入品牌，例如我們若有幸與N公司（日產）合作，會朝這方向合作」。

針對鴻海與日產大股東雷諾汽車接觸，洽談購買雷諾手中持有的日產股權？他說，「鴻海與雷諾汽車也是談合作，合作是主要目的，擁有N（日產）公司股權，有談，但不是我們主要目的」。