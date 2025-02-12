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鴻海董座劉揚偉：規劃與日本汽車公司合作 不是合併
鴻海（2317）12日舉行開工典禮，針對鴻海是否合併日產汽車？鴻海董事長劉揚偉表示，從鴻海來講，是合作案，不是併購案，鴻海如何與日本車廠合作，包括日產與本田都是接觸對象之一，鴻海的生意模式是談合作，也就是CDMS（設計代工服務）。至於是否介入品牌？他說，「我們不會進入品牌，例如我們若有幸與N公司（日產）合作，會朝這方向合作」。
針對鴻海與日產大股東雷諾汽車接觸，洽談購買雷諾手中持有的日產股權？他說，「鴻海與雷諾汽車也是談合作，合作是主要目的，擁有N（日產）公司股權，有談，但不是我們主要目的」。
他說，鴻海與日產的合作是有需要會考慮，但是買股權不是我們目的，我們是合作，不是合併。
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