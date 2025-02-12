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AI 伺服器助攻 鴻海今年營收挑戰8兆元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）12日舉行開工典禮，針對今年業績展望，鴻海董事長劉揚偉表示，今年鴻海有第二隻腳，業績會變得非常壯大，今年整年度鴻海集團會比去年好蠻多的，業績一定超過7兆元，至於是否達到8兆元，要看市場狀況，可以說，今年鴻海集團相當不錯。

針對川普關稅的影響？劉揚偉說，川普希望要在美國製造，為了呼應美國製造，鴻海會跟夥伴在美國幾個地方都會安排，目前陸續進行中，製造業生產不是在這，就是在那，因此，影響不太大，真正影響比較大的是，若是課徵新關稅，是否會造成不景氣，市場萎縮，這方面還要觀察。

針對川普計劃對墨西哥課徵25%關稅？是否影響布局？他說，是否課徵25%關稅還在觀察中，目前沒有發生，我們在墨西哥與美國都有安排，隨著關稅不同，會安排不同產能規劃，關稅影響到供應鏈，是直接與間接的，我們已經準備好因應變化，鴻海一直全球布局，在全球管理上，我們有適當能力因應變化。

針對鴻海今年資本支出？他說，一定會增加，這是肯定的，一是既有生意要增加，因為地緣政治要蓋新廠，第二是要投資新的產業，例如3+3轉型升級的產業要投資，今年新產業的支出會擴大，因為經過這三、四年積累，要到達一定狀態，要擴大量，資本支出一定會增加，例如美國，北美製造的車子會出來，會有資本支出。至於日本公司合作案，也會有新的資本支出。

鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影

美國 關稅 鴻海

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