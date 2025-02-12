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不是收購！鴻海表示正尋求與日產汽車合作

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
鴻海科技集團董事長劉揚偉。路透
鴻海科技集團董事長劉揚偉。路透

路透報導，鴻海科技集團董事長劉揚偉周三表示，該公司正尋求與日本日產汽車公司合作，而非收購。

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