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MSCI台灣指數成份股季度調整 台積電調降最多

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

明晟（MSCI）12日凌晨公布指數季度調整方案，台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球市場指數」權重由1.94%上調至1.96%，調升0.02%；在「MSCI全球新興市場指數」權重由20.02%上調至20.16%，調升0.14%；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由22.76%上調至22.89%，調升0.13%。最新權重將在2月27日收盤生效。

至於MSCI台灣指數成份股方面，本次新增台光電（2383）、嘉澤（3533），刪除華新（1605）、南亞科（2408），指數成分股維持88檔，並有25檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為台光電，其權重為0.35%，調升0.35%。權重調降最多為台積電（2330），其權重為54.57%，調降0.3%。

本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為印度，權重增加0.17%；而本次權重調降最多之國家為韓國，權重降低了0.17%，其餘國家權重變化不大。

此外，MSCI調整China A Shares指數成分股，預計2月28日收盤後生效。根據MSCI的說明，本次成分股新增恆玄科技等七檔股票，刪除上海臨港等20檔，調整後MSCI中國A股指數成分股減少13檔至405檔，檔數周轉率約3.1%。本次調整成分股檔數及整體權重變化有限。

MSCI自2019年2月底宣布增加中國A股在MSCI系列指數中的權重起，逐步將中國A股的納入因子從初始的2.5％增加至20％，並陸續納入創業板及科創板在內的個股，A股權重也隨著不斷提高。去年10月中國政府推出一系列貨幣及財政的政策組合拳，希望緩解去年以來經濟下行的壓力，不過政策落地力度較預期低，市場雖托底成功但成長有限，靜待今年3月兩會的政治刺激。以全球投資機會的角度來看，目前A股估值相較於全球較低，部分機會浮現，唯房地產對經濟的拖累需要持續觀察。

A股 MSCI

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