MSCI指數台股權重三升 2月27日收盤生效

台股這次在MSCI調整權重中，在「MSCI全球市場指數」權重由1.94%上調至1.96%，調升0.02%；在「MSCI全球新興市場指數」權重由20.02%上調至20.16%，調升0.14%；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由22.76%上調至22.89%，調升0.13%。最新權重將在2月27日收盤生效。

MSCI台灣指數成份股方面，這次新增台光電（2383）、嘉澤（3533），刪除華新（1605）、南亞科（2408），指數成分股維持88檔，並有25檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為台光電，其權重為0.35%，調升0.35%。權重調降最多為台積電（2330），其權重為54.57%，調降0.30%。

這次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多國家為印度，權重增加0.17%；而這次權重調降最多的國家為韓國，權重降低0.17%，其餘國家權重變化不大。