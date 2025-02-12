標普全球2025年永續年鑑出爐 70家台灣企業入選

標普全球（S&P Global）11日公布「2025年標普全球永續年鑑」，台灣共有穩懋（3105）、臻鼎-KY（4958）、南寶（4766）、藥華藥（6446）、光洋科（1785）、橘子（6180）等70家企業入選，較2024年增加了17家，寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基指出，今年除了連續入選的企業外，也有多家台灣企業首次進榜，反映出各行各業對永續發展的積極投入與創新實踐。

台灣企業在ESG領域的表現逐步獲得國際肯定，展現出在永續經營上的進步與承諾。李鴻基表示：「標普全球永續年鑑以道瓊永續指數（DJSI）採用的企業永續評比（CSA）得分為基準，從ESG三大面向，評價企業的永續發展能力。CSA不僅有助於企業了解自身在行業中的地位，還能提高在重視永續投資的投資者中的能見度。此外，CSA與國際標準對齊，使企業能更高效應對不同的永續評估與揭露要求」。

標普全球（S&P Global）每年根據企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment）結果，表揚在各自產業中展現出永續發展優勢的企業。2025年標普全球永續年鑑的評比對象涵蓋全球62大產業、 7,690家企業，最終僅有780家企業脫穎而出，台灣則是有70家企業入選，橫跨半導體、電子零組件、生技醫藥、化學化工、銀行金融等產業。

半導體業方面，全球受評企業有210家，19家企業入選，包括聯電（2303）、日月光（3711）、世界先進（5347）、力積電（6770）、台積電（2330）、南亞科（2408）、穩懋、群聯（8299）、華邦電（2344）、瑞儀（6176）等10家台灣企業。

穩懋總管理處總經理陳舜平表示：「穩懋非常榮幸連續5年入選道瓊永續世界指數DJSI World 成分股的同時，也連續6年獲得標普全球永續年鑑的肯定，代表穩懋在ESG領域持續進步。穩懋以環境友善及綠色製造為核心，全力推動節能、減碳及節水措施，以增強氣候韌性。我們也致力於打造性別平等的職場環境，更不忘落實對人才的留任與培育，推動產學合作，孕育半導體產業人才」。

在電子零組件業方面，也有8家台灣企業入選，包括元太（8069）、友達（2409）、台達電（2308）、群創（3481）、臻鼎、鴻海（2317）、致伸（4915）、定穎（6251）等企業。

臻鼎董事長沈慶芳表示：「作為PCB產業領導者，臻鼎深知產業發展與環境永續密不可分。未來我們將持續攜手上下游夥伴推動綠色製造，從源頭管理，積極開發節省能源、節省藥劑、減少排放、提升水資源等環保先進技術，致力減少在生產營運過程對環境的衝擊」。

在生技業方面，也看到台灣企業的身影，藥華藥已連續兩年入選該年鑑，並獲得產業最佳進步獎，係台灣唯一登上該年鑑生技業的企業。藥華藥表示：「將專注實踐聯合國永續發展目標（SDGs），以SDG3「良好健康與福祉」為永續核心願景，致力於開發同級最佳的新藥，滿足病患的迫切需求，提高醫療保健的可及性和可負擔性，並推動全球健康福祉。也將持續強化永續發展實力，打造立足台灣、行銷全球的全方位國際生技新藥公司」。

此外，值得注意的是，今年也看到不少首次入選的台灣企業，包括互動媒體娛樂業的橘子、化學化工業的南寶及光洋科。

身為台灣首家入選遊戲業的橘子表示：「橘子集團作為台灣網路遊戲先驅者，今年迎接成立30周年，朝全生態網路企業邁進，自2021年引領同業率先啟動『永續轉動』ESG 策略藍圖，運用自身數位技術優勢打造與企業文化相應的智慧治理制度，本次於標普全球的國際永續評鑑中，治理面獲滿分成績位居全球同業第一、社會面則拿下全球同業第二名傑出表現！」

同樣於今年首次入選的南寶，執行長許明現說：「南寶近年持續投入研發與創新，以永續、環保、節能、減碳為主要研發方向與目標，成果逐漸顯現。除此之外也相當重視ESG，積極在製程與設備上投入改善，如推動溫室氣體盤查、改善能源管理、回收溶劑等，全方位落實淨零減碳，在國內外ESG與公司治理評比屢屢獲得佳績並持續精進，聚焦更為長期永續的成長。」