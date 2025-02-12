AI 驅動智能車產業爆發 台灣供應鏈成關鍵角色

AI帶動全球車市快速轉型，全球智能車產業的發展正進入高速增長期，人工智慧巨頭輝達（NVIDIA）也為智能車的開發階段提供創新技術，其推出的NVIDIA DGX™平台提供智能車開發商訓練人工智慧模型，用以處理複雜多變的駕駛場景；另外在NVIDIA OVX™伺服器上運行的 NVIDIA Omniverse™平台，因為可以模擬真實的道路環境，適合用來測試及驗證自動駕駛系統；再者，車內NVIDIADRIVE AGX™系統可為駕駛人即時提供安全的道路駕駛決策，將有助於降低交通意外事故的發生機率。

目前在台股ETF中，僅有兩檔追蹤台灣在地智能車供應鏈題材的ETF，其中永豐台灣智能車供應鏈ETF（00901）成分股中約有七成占比為輝達概念股，而前十大持股中也有高達八檔是輝達合作夥伴，例如台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、日月光（3711）等，為輝達發展自動駕駛系統提供堅強的技術支持。

永豐台灣智能車供應鏈ETF基金經理人王茗冠表示，在全球智能車產業發展過程中，台灣供應鏈是不可或缺的角色，台灣掌控智能車製造的重要基礎技術，主要可分為車用晶片、車用控制台、充電系統、車聯網等四大關鍵領域。00901 ETF成分股涵蓋半導體、電腦及周邊設備、光電通信、電子零組件、綠能和電動車等，掌握智能車供應鏈四大領域中的關鍵產業。

隨著AI自動駕駛不斷革新交通運輸的安全性和舒適度，再加上各國對環保和能源效率的要求日益嚴格，智能車將在未來成為全球車市的主流，而台灣智能車供應鏈將有望受惠。投資人若想參與智能車相關行情，在衡量個人風險承受能力之後，可透過定期定額或單筆投資台灣智能車供應鏈ETF。