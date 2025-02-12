中華電信多箭齊發 衝刺業績

中華電信（2412）衝營運，多箭齊發。中華電信董事長簡志誠表示，將推動旗下中華資安、資拓宏宇掛牌上市，培育AI團隊獨立成新公司，更將活化土地資產，預計2027年前累計貢獻營收可望達百億元，同時大舉徵才1,700人。

中華電信集團目前直接投資47家企業，中華精測、神腦、是方及勤崴已經上市櫃，總經理林榮賜表示，2024年來自集團內關係企業貢獻營收約630億元，母子集團沖銷後貢獻約425億元，貢獻獲利超過20億元。

簡志誠表示，關係企業貢獻營收可望持續擴大，推動中華資安及資拓宏宇轉上市，中華立鼎登陸興櫃，研究院旗下新創團隊「InventAI新創團隊」、「AI智慧影像新創團隊」也將切割獨立子公司。

中華電信近年積極推動資產活化，隨著電信設備升級汰換，機房所需空間縮小，陸續盤點空間及土地活化，依照屬性朝向商辦及住宅方向開發，南港商業大樓今年完工後招租，每年貢獻1.5億元租金，子公司光世代建設攜手遠雄在青埔合建案將在2026年完工陸續認列，並於台中、高雄開發商場、旅館及商辦，簡志誠預估，累計至2027年資產活化貢獻將達百億元。

中華電信今年將招募1,700人，包含AI、新科技人才，客網網路維運人才等。