Google力捧自研晶片 照亮台鏈

Google執行長皮伽10日高喊「現在就是AI創新的黃金時代」之餘，也力捧自家AI晶片，強調過去兩代產品的碳效率大幅提高三倍，並助力Google打造高效能AI服務。

Google自研AI晶片已進入第六代Trillium TPU（張量處理單元）。目前Google自研AI晶片伺服器在ASIC雲端伺服器市占率已衝破七成，獨霸一方，隨Google擴大搶奪TPU市占，協力廠台積電（2330）、聯發科、欣興等營運同步看旺。

Google去年在開發者大會發表第六代Trillium TPU，去年底正式開發所有客戶使用，強調在AI訓練上效能大幅提升。

相較於前一代，第六代TPU效能提升4.7倍，包括訓練效能提升為原來的四倍以上，推論效能增加三倍以上，能源效率提升67%，而相應的高頻寬記憶體用量也提升一倍。

外傳Trillium TPU採用台積電3奈米家族製程生產，Google Cloud產品群經理Mohan Pichika日前表示，台灣半導體產業在生成式AI發展領域擁有強大能量，與Google也是良好夥伴，會持續與台灣晶圓代工及其他半導體產業夥伴合作。