Google喊AI創新黃金時代來了 廣達、英業達迎基建商機

Google執行長皮伽10日於法國巴黎舉辦的全球AI高峰會發表演講，高喊「現在就是AI創新的黃金時代」，強調AI成本正顯著下降，可望加速AI普及，刺激邊緣AI運算、軟體應用需求。

皮伽指出，過去18個月AI服務處理每百萬token（符元）成本降幅高達97%，隨著價更趨於便宜，有助提升AI滲透率。

法人看好，隨著AI更加普及，將催動更多AI基礎建設商機，廣達（2382）、英業達等Google AI伺服器協力廠受惠。

Google高喊AI創新黃金時代來臨，AI伺服器代工廠昨日股價全面回神，扮演盤面多頭要角，緯創強漲3.85%、收108元，站回月線與半年線；鴻海、緯穎、廣達同步勁揚超過2%，英業達也上漲1.34%。

皮伽表示，現在仍處於AI發展的早期階段，堅信AI將帶來「有生之年最深刻的改變」，它的影響比個人電腦的普及、行動網路的興起還要深遠，且與網路相較之下，AI在促進資訊普及上將發揮更大作用。

皮伽認為，AI技術正經歷快速進步，成本正顯著下降，過去18個月中，每處理百萬token需要花費4美元，現在已大幅降至13美分，降幅高達97%，預計這個趨勢還會持續下去。

皮伽預期，AI作為一項通用技術，將深入人類生活的各個領域，包括每家公司、每個產業及公共部門，都會以自己的方式應用這項技術，隨著AI不斷發展，將刺激全球經濟創新、機會和成長，推動知識、創造力和生產力爆發式成長，「AI帶來的機會無比巨大」。

法人看好，隨著AI成本加速下降，同時也降低AI應用門檻，進一步推升軟體變現速度，刺激AI新應用及加速邊緣裝置普及，資服或軟體廠商可將AI代理相關應用，整合至自家產品線，催生更具成本效益的AI解決方案，邊緣AI運算概念股也將受惠邊緣AI運算裝置需求大增驅動的商機。

隨著AI終端應用遍地開花，市場規模將快速擴大，刺激GPU及ASIC等AI伺服器需求向上，點燃AI基礎建設火苗，Google伺服器主要協力廠廣達、英業達受惠大。

廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令表示，為因應不斷增加的專案需求，廣達AI要乘勝追擊，今年再擴編500至600名員工，衝刺AI伺服器布局。