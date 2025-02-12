FT：權王將宣布三大事
台積電（2330）美國時間11日將首度在美國亞利桑那州召開董事會，面對美國與台灣之間的微妙政治平衡。
英國金融時報（FT）報導，台積電此次董事會後可能有三項重大宣布，包括加速先進製程移至亞利桑那州新廠的腳步、在美國建立先進封裝產能，以及承諾擴大投資。
FT指出，台積電管理階層必須取得「精妙的平衡」，一方面必須說服美國總統川普履行拜登政府時代的補貼承諾，另一方面，把太多生產移到美國不僅可能減弱台積電商業模式，在台灣的政治難度也很高。一名親近台積電的人士說：「台積電對台灣政府的敏感度，必須要和對待美國政府與美國企業一樣高。」
關鍵膠著點之一是台積電位於台灣的研發中心。台積電長期以來能快速提高每個新世代製程的生產規模，同時維持高良率，要歸功於把研發工程師送到產線微調機械工具的做法，台積電經理人認為，把研發中心移到美國、或另在美國設立研發機構，都不是選項。
分析師指出，作為妥協，台積電可能加速把先進製程移到亞利桑那州新廠的腳步，也可能承諾擴大投資。台積電亞利桑那州新廠正在量產4奈米晶片，比台灣量產的晶片製程落後一代，之前已承諾2028年把2奈米晶片生產轉移到美國，約比台灣開始生產的時間慢兩年，並在2030年前讓亞利桑那州第三座晶圓廠上線。
知情人士透露，台積電董事會也可能決定在美國建立先進封裝產能。不過，台積電在加碼對美國承諾的同時，也可能仍以台灣為全球晶片製造核心。
觀察家認為，台積電的美國客戶也將必須幫忙說服華府，這些舉動足以證明擱置半導體關稅的正當性，TriOrient副總裁奈斯戴特表示，「蘋果、輝達和其他晶片設計業者將首當（晶片關稅）的衝擊。
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