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三星超薄機型 GalaxyS25 Edge 登台…有影
台灣三星昨（11）日舉辦Galaxy S25系列早鳥取貨活動，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙透露，未來不排除在台灣市場引進超薄手機GalaxyS25 Edge，目前正積極評估中。
陳啓蒙表示，三星在台灣市場投入許多資源，市場反饋也很不錯，手機銷售量每年成長，且品牌力不斷提升，GalaxyS25 Edge未來上市後是否引進台灣市場，目前評估重點取決GalaxyS25系列在台銷售狀況。
據悉，三星日前在美國Galaxy S25系列發表會上，以「One More Thing」形式曝光超薄手機GalaxyS25 Edge，但未提供更多規格細節與上市時間，讓外界猜測不斷。
外電報導，三星可能在4月正式發表GalaxyS25 Edge，該手機傳聞厚薄度僅5.84毫米，內建3,900mAh的電池，尺寸螢幕是6.8吋，處理器將搭載7核心版本的高通Snapdragon 8 Elite處理器，藉此搶在蘋果發布超薄手機之前，吸引全球市場目光。
近期外資圈盛傳，蘋果計畫推出超薄新機iPhone 17 Air，厚度僅6釐米，比15代的7.8釐米更薄，過往iPhone最薄機種是iPhone 6的6.9釐米，因此iPhone 17 Air將成為iPhone系列問世以來最薄的機身，上市時間可能落在今年秋季。
業界人士指出，三星、蘋果都在積極開發超薄手機，主打手機便捷性與簡約設計感，但能否獲得用戶青睞，現階段仍是未知數。
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