三星S25預購火熱 鈦空藍最受喜愛 晶技、GIS-KY等吃補

手機品牌大廠三星Galaxy S25旗艦系列在台預購成績火熱，新機預購量較前代機種雙位數成長，高階機種Galaxy S25 Ultra更占預購比重八成，顏色以鈦空藍最受喜愛，占比超過四成，有望挹注台積電（2330）、晶技（3042）、GIS-KY等供應鏈業績吃補。

台灣三星昨（11）日開放早鳥預購民眾優先取貨，吸引眾多星粉排隊搶購。電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，三星在台灣的品牌影響力正持續擴大，而且每年銷售量都在成長，尤其今年高階機種成長力道更比往年顯著，意味用戶對頂級手機的期待性相當高。

三星Galaxy S25系列預購概況

根據台灣三星內部針對消費者進行品牌偏好（Proud To Own）調查，三星指名度從2023年的35%攀升至2024年的41%。陳啓蒙認為，台灣三星今年將會持續深耕市場，期望透過好口碑累積，反映於未來手機市占表現。

值得注意的是，不僅Galaxy S25 Ultra成為新機預購比例最高的機種，且S25 Ultra 16GB+1TB版本更在開放預購後1小時售罄，符合三星目前著重Super Premium機型的戰略方針。

針對台灣三星在台布局，陳啓蒙透露，台灣的三星智慧館原先有60家，截至去年底為止已擴大至80家，今年將持續展店計畫，並重點經營百貨商圈據點。目標未來自有通路（三星智慧館與三星商城）將占整體銷售25%以上。

針對供應鏈方面，三星新款旗艦機Galaxy S25系列首度全面採用高通Snapdragon 8 Elite，而台積電負責獨家操刀生產，成為最大贏家。

據悉，Galaxy S25系列採用Snapdragon 8 Elite後，CPU較前代提升37%、GPU較前代提升30%、NPU較前代提升40%，提供更快的處理速度、更卓越的能源效率與運算能力，助力AI高效表現。

至於其他台廠供應鏈部分，晶技負責供應石英震盪器與頻率元件，GIS供應屏下指紋辨識模組。業界人士指出，三星Galaxy S系列過往每年都有數千萬支銷售量，今年新機軟硬體均大幅升級，加上是2025年上半年指標性旗艦機，若能順利開出銷售紅盤，今年手機市場有望持續邁向復甦之路。



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