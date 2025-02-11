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台積電中科擴廠再添變數 球證補償未解回購價漲至320萬
攸關台積電（2330）2奈米以下最先進製程的「中科二期園區擴建」計畫，最大地主興農球場與會員間的球證補償問題，迄今懸而未決。會員權益促進會傳出年前決議，擬將球證收回價格由每張180萬元，調漲到320萬元，也讓今年第1季交地給台積電建廠的時程規劃再添變數。
興農球場會員權益促進會會長陳永豐表示，目前興農都還沒有跟會員有任何接觸，「會員反映3月份已無法預約打球，權益受到損失。而詢問球場，卻說會員預約打球可到4月底，難道交地時間生變？」
陳永豐指出，會員權益促進會幹部開會結果，一致同意將每張球證的收回補償提高到320萬元。
陳永豐表示，興農球場鄰近市區，而且有27洞的規模，目前中部同等規模的球場，只有位處大坑的台中國際高爾夫球場，但國際高爾夫球場球證要價500萬元左右，就算是隔壁縣彰化球場，只有18洞也要550萬至560萬元，豐原球場18洞350萬元，南投南豐球場18洞390萬至400萬元。
他說，物價漲，會員球證費用也漲翻天，現在興農球場不能打球了，必須轉點到其他球場，購買球證的損失，讓他們要求原本的回收價，要從180萬漲到320萬元。
目前，中科管理局與球場兩方，都不願針對會員球證問題作回應。
據了解，若以興農球場發出1,750張球證計算，本來以180萬元回收，興農要花31.5億元，但未來若提高到每張320萬元，回購金額也將提高到56億元，預期興農球場接受的可能性不高，全案有可能走上司法訴訟程序，影響所及，第1季能否順利交地給台積電建廠，備受關注。
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