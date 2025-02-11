快訊

錯給車手影像…媒體高層ATM匯款遭連累 華南銀行發聲了

關稅陰影揮不去！美股早盤走跌 蘋果逆勢漲逾1%

台積電董事會首在美召開 關注是否加速先進製程赴美

中央社／ 新竹11日電
台積電董事會12日將首次在美國登場。路透社
台積電董事會12日將首次在美國登場。路透社

台積電董事會12日將首次在美國登場，由於美國總統川普表示將宣布對等關稅措施，市場預測可能目標包括台灣等貿易夥伴，台積電董事會討論議案引發各界關注與諸多揣測，包括擴大美國投資，台積電將在明天公告決議，正式揭曉結果。

隨著亞利桑那州第1座晶圓廠開始量產，台積電將於台灣時間2月12日選在美國召開董事會，讓董事會成員實地了解亞利桑那州廠量產狀況。

川普上任以來，接連祭出關稅措施，並表示將對台灣生產的半導體產品徵收100%關稅，外界揣測，川普鎖定對象是台積電，使得台積電這次董事會格外受到關注。

據了解，台積電這次董事會是例行性會議，將決議2024年第4季財務報告及現金股利，因台積電股利政策是可持續、穩定且逐漸增加，2024年第3季每股將配發新台幣4.5元現金股利，預期第4季每股現金股利至少可達4.5元，不排除有機會進一步調高。

半導體業界人士認為，台積電勢必會針對關稅議題與美國政府進行溝通，以避免遭受關稅影響。台積電不排除可能加速先進製程在美國量產時程，也可能在亞利桑那州增建第4座晶圓廠，同時因應人工智慧（AI）強勁需求。

業者表示，台積電擴大美國投資計畫不一定會在這次董事會達成決議，不過隨著與美國政府持續溝通，不排除在未來拍板。

台積電董事會成員有3名一般董事，董事長暨總裁魏哲家、曾繁城、劉鏡清，以及7名獨立董事，分別是Imagination Technologies Group獨立董事彼得‧邦菲（Sir Peter L. Bonfield）、NASDAQ公司首席獨立董事麥克‧史賓林特（Michael R. Splinter）、恩智浦（NXP）獨立董事摩西‧蓋弗瑞洛夫（Moshe N.Gavrielov）、應用材料Growth Technical Advisory Board共同主席拉斐爾‧萊夫（L. Rafael Reif）、美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席烏蘇拉‧伯恩斯（Ursula M. Burns）、沙烏地阿拉伯石油公司獨立非執行董事及審計委員會主席琳恩‧埃爾森漢斯（LynnL. Elsenhans）和前行政院長林全。

半導體 台積電 晶圓廠 美國商務部

延伸閱讀

軍援要「等價回報」不當傻子 川普：烏克蘭有一天可能是俄羅斯的

川普動作頻頻 賴清德：台灣逆中求勝

川普下最後通牒「不放人地獄就降臨」 哈瑪斯回應曝光

川普若對台晶片徵稅 科技高層：美國IC設計受衝擊最大

相關新聞

台積電中科擴廠再添變數 球證補償未解回購價漲至320萬

攸關台積電（2330）2奈米以下最先進製程的「中科二期園區擴建」計畫，最大地主興農球場與會員間的球證補償問題，迄今懸而未...

「世界第一台筆電」長這樣！英業達秀絕版稀有照 揭半世紀榮光

代工大廠英業達（2356）自1975年成立至今，已邁過了50個年頭，從早期製造計算機、電話機，爾後製造筆記型電腦與伺服器...

獨／中科二期擴建破僵局 中科、興農決繞過球證問題 趕2月底前簽約

攸關台積電擴廠的中科二期園區擴建案，最大地主興農球場雖已簽署同意協議價購土地的同意書，中科管理局去年也早就宣稱希望在今年...

台積電董事會首在美召開 關注是否加速先進製程赴美

台積電董事會12日將首次在美國登場，由於美國總統川普表示將宣布對等關稅措施，市場預測可能目標包括台灣等貿易夥伴，台積電董...

台灣發展AI模型 專家：導入特定領域因應在地需求

各國競相發展大型語言模型（large language model，LLM），台灣「可信任人工智慧對話引擎」（TAIDE...

桃市邀業界參訪「桃金企業」得主明基材料 邁向國際城市

桃園市經濟發展局今天辦理桃金企業獎企業觀摩，市長張善政率市府團隊，邀請第一屆「桃金企業」得獎、入圍公司代表參訪「ESG幸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。