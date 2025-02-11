台積電董事會首在美召開 關注是否加速先進製程赴美
台積電董事會12日將首次在美國登場，由於美國總統川普表示將宣布對等關稅措施，市場預測可能目標包括台灣等貿易夥伴，台積電董事會討論議案引發各界關注與諸多揣測，包括擴大美國投資，台積電將在明天公告決議，正式揭曉結果。
隨著亞利桑那州第1座晶圓廠開始量產，台積電將於台灣時間2月12日選在美國召開董事會，讓董事會成員實地了解亞利桑那州廠量產狀況。
川普上任以來，接連祭出關稅措施，並表示將對台灣生產的半導體產品徵收100%關稅，外界揣測，川普鎖定對象是台積電，使得台積電這次董事會格外受到關注。
據了解，台積電這次董事會是例行性會議，將決議2024年第4季財務報告及現金股利，因台積電股利政策是可持續、穩定且逐漸增加，2024年第3季每股將配發新台幣4.5元現金股利，預期第4季每股現金股利至少可達4.5元，不排除有機會進一步調高。
半導體業界人士認為，台積電勢必會針對關稅議題與美國政府進行溝通，以避免遭受關稅影響。台積電不排除可能加速先進製程在美國量產時程，也可能在亞利桑那州增建第4座晶圓廠，同時因應人工智慧（AI）強勁需求。
業者表示，台積電擴大美國投資計畫不一定會在這次董事會達成決議，不過隨著與美國政府持續溝通，不排除在未來拍板。
台積電董事會成員有3名一般董事，董事長暨總裁魏哲家、曾繁城、劉鏡清，以及7名獨立董事，分別是Imagination Technologies Group獨立董事彼得‧邦菲（Sir Peter L. Bonfield）、NASDAQ公司首席獨立董事麥克‧史賓林特（Michael R. Splinter）、恩智浦（NXP）獨立董事摩西‧蓋弗瑞洛夫（Moshe N.Gavrielov）、應用材料Growth Technical Advisory Board共同主席拉斐爾‧萊夫（L. Rafael Reif）、美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席烏蘇拉‧伯恩斯（Ursula M. Burns）、沙烏地阿拉伯石油公司獨立非執行董事及審計委員會主席琳恩‧埃爾森漢斯（LynnL. Elsenhans）和前行政院長林全。
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