「世界第一台筆電」長這樣！英業達秀絕版稀有照 揭半世紀榮光

代工大廠英業達（2356）自1975年成立至今，已邁過了50個年頭，從早期製造計算機、電話機，爾後製造筆記型電腦與伺服器，這也為團隊奠定了極為扎實、且穩固的製造基礎。英業達作為筆電代工三巨頭之一，同時也是打造出「世界第一台筆記型電腦」的關鍵科技巨擘；而團隊近日也特地在官網上，貼出有關這款產自1988年的革命性產品的照片，並帶領大家一起回顧這個對電腦科學發展，至關重要的「關鍵里程碑」。

英業達打造的世界第一台筆電。圖／英業達提供

英業達集團是由創辦人葉國一與鄭清和於1975年在士林總部合力創辦，早期公司主要從事製造計算機、電話機，而後團隊在1988年左右，與增你智公司達成聯盟合作，領先全球率先開發出「第一台筆記型電腦」，也才成功開啟台灣電子與世界一流公司的接軌之路。英業達透露，這台生產於30多年前的首部筆記型電腦，擁有類似「電子辭典」的外觀，較小的螢幕與鍵盤相互組合，與如今一體成型的筆電架構，從外觀上就擁有了不小的差距。

英業達說明，這款產自1988年、攜手增你智公司打造的革命性產品，搭載「CGA彩色螢幕」，該款筆電誕生於六七零年代、仍處於草創階段的英業達士林總廠內的實驗室中，不過由於這是一款極為早期的產品，因此本身所擁有的存儲空間相對受到限制，僅有「不到1M」的空間，外型設計近似電子辭典，機身略顯厚重，與現今輕薄高效能的筆電相比有著明顯差異，不過這也仍然是整個電腦科學發展歷程中，相當重要、且不可或缺的里程碑之一。