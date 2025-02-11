快訊

類流感疫情肆虐！病人滿到大廳 急診醫籲：流感民眾請假就醫 別跑急診

高雄分屍魔兒時玩伴現身 吐愛賭成性變殺人魔「我怕死了」

「世界第一台筆電」長這樣！英業達秀絕版稀有照 揭半世紀榮光

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）自1975年成立至今，已邁過了50個年頭，從早期製造計算機、電話機，爾後製造筆記型電腦與伺服器，這也為團隊奠定了極為扎實、且穩固的製造基礎。英業達作為筆電代工三巨頭之一，同時也是打造出「世界第一台筆記型電腦」的關鍵科技巨擘；而團隊近日也特地在官網上，貼出有關這款產自1988年的革命性產品的照片，並帶領大家一起回顧這個對電腦科學發展，至關重要的「關鍵里程碑」。

英業達打造的世界第一台筆電。圖／英業達提供
英業達打造的世界第一台筆電。圖／英業達提供

英業達集團是由創辦人葉國一與鄭清和於1975年在士林總部合力創辦，早期公司主要從事製造計算機、電話機，而後團隊在1988年左右，與增你智公司達成聯盟合作，領先全球率先開發出「第一台筆記型電腦」，也才成功開啟台灣電子與世界一流公司的接軌之路。英業達透露，這台生產於30多年前的首部筆記型電腦，擁有類似「電子辭典」的外觀，較小的螢幕與鍵盤相互組合，與如今一體成型的筆電架構，從外觀上就擁有了不小的差距。

英業達說明，這款產自1988年、攜手增你智公司打造的革命性產品，搭載「CGA彩色螢幕」，該款筆電誕生於六七零年代、仍處於草創階段的英業達士林總廠內的實驗室中，不過由於這是一款極為早期的產品，因此本身所擁有的存儲空間相對受到限制，僅有「不到1M」的空間，外型設計近似電子辭典，機身略顯厚重，與現今輕薄高效能的筆電相比有著明顯差異，不過這也仍然是整個電腦科學發展歷程中，相當重要、且不可或缺的里程碑之一。

英業達早期以筆電代工起家，後來擴展至伺服器市場，而團隊在創立以來的50年中，不斷精進自身在製造方面的技術實力，團隊每個月都要出貨上百萬台筆記型電腦，這個產量也讓英業達成為「台鏈筆電代工廠三巨頭」之一。隨著近年AI人工智慧技術的問市，團隊也積極投入雲端運算，無線通訊、智能裝置及物聯網等高科技產品的領域，並透過各式人工智慧技術及軟硬體的結合，將產線進行全球自動化、最終打造出「智慧工廠」及「智慧製造產線」，也讓生產效率不斷提升。

英業達打造的世界第一台筆電。圖／英業達提供
英業達打造的世界第一台筆電。圖／英業達提供
英業達打造的世界第一台筆電。圖／英業達提供
英業達打造的世界第一台筆電。圖／英業達提供
英業達打造的世界第一台筆電。圖／英業達提供
英業達打造的世界第一台筆電。圖／英業達提供

筆電 英業達

延伸閱讀

馬斯克DOGE盯上聯準會？他支持找這人來負責Fed審計團隊

英業達攜2軟體商攻智慧座艙 最新車載GenAI網路安全解方問世

川普上任就喊對墨國課稅 這三家代工廠壓力最大…

全民權證／英業達 兩檔有衝勁

相關新聞

獨／攸關台積電擴廠！興農球場會員決議球證收購價漲至320萬

攸關台積電擴廠的中科二期園區擴建案，最大地主興農球場雖已簽署同意協議價購土地，但何時能實際完成價購簽約仍遲未定案。對於一...

獨／中科二期擴建破僵局 中科、興農決繞過球證問題 趕2月底前簽約

攸關台積電擴廠的中科二期園區擴建案，最大地主興農球場雖已簽署同意協議價購土地的同意書，中科管理局去年也早就宣稱希望在今年...

FT：台積電本周美國董事會 可能有這三個重大宣布

在美國總統川普可能以關稅強迫台積電把更多先進晶片產線移往美國之際，台積電本周將首度在美國亞利桑那州召開董事會，面對美國與...

「世界第一台筆電」長這樣！英業達秀絕版稀有照 揭半世紀榮光

代工大廠英業達（2356）自1975年成立至今，已邁過了50個年頭，從早期製造計算機、電話機，爾後製造筆記型電腦與伺服器...

桃市邀業界參訪「桃金企業」得主明基材料 邁向國際城市

桃園市經濟發展局今天辦理桃金企業獎企業觀摩，市長張善政率市府團隊，邀請第一屆「桃金企業」得獎、入圍公司代表參訪「ESG幸...

AI治理成全球趨勢 台灣自詡半導體先鋒卻已輸在起跑點

美國總統統川普回鍋後迄今對內最大的變革，就是與科技巨頭馬斯克合作成立政府效率部（DOGE），希望通過AI技術清查前民主黨政府的貪腐浪費，最終達成精簡政府機構、削減開支及國債、提高效率等目標。毫無疑問，川馬正聯手進行一場以AI技術來推動政府改革的另類革命，無論成敗如何，都已為全球各領域打開一扇新的視窗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。