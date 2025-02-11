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康和證券主辦輔導環球睿視轉登興櫃 台灣首家生成式AI商用啟動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
經濟部中企署李冠志署長頒授環球睿視Ubestream執行長蘇育民博士資育之星傑出成果獎。圖／康和證券提供
經濟部中企署李冠志署長頒授環球睿視Ubestream執行長蘇育民博士資育之星傑出成果獎。圖／康和證券提供

台灣首家取得股票代號登板的AI新創公司(創櫃7587)- 環球睿視Ubestream，已與康和證券簽約，將由康和證券主辦輔導，未來將登錄興櫃公開發行後，計畫轉上市櫃資本市場。

環球睿視以領先的AI自然語意語音演算法設計、建模及優化客製實力，打造出橫跨雲、邊緣設備及嵌入式AI晶片的全棧式語意語音垂直整合解決方案。執行長蘇育民指出，環球睿視是全球極少能在算力有限的邊緣設備或AI晶片，直接嵌入自然語音聲控辨識演算模型的AI公司，實現邊緣終端裝置或嵌入式AI晶片，可在不連網的情形之下，以環球睿視所開發嵌入的輕量型或微量型AI引擎，與使用者進行語音辨識人機互動。

同時環球睿視所自研開發之AIspeakin多語語譯演算引擎與解決方案，可提供即時與非即時雙模支援AI語音辨識轉寫、翻譯、摘要以及語音生成服務，可應用在會議論壇與上課演講簡報、商洽旅遊國際溝通、線上會議記錄與多語翻譯、影音字幕上架及跨國客服諮詢等，環球睿視可提供AIspeakin訂閱式AIaaS公有雲、企業私有雲、AI軟硬整合機以及混合雲等各種應用架構。

環球睿視的AIspeakin語譯引擎，目前已經能支援超過20種以上世界主要語言，涵蓋全球80%以上的使用人口，可以為幾百人以上規模的實體會議或線上會議提供AI同步翻譯，接下來將提供AI同步語譯功能。並與COMPUTEX、TAITRONICS等國際性展會合作，以AI透明翻譯顯示屏及即時翻譯平板提供展會多語即時雙向互譯服務，並在國際論壇中提供AI即時語譯字幕，另外也於臺北市立聯合醫院、臺中國際機場等臺灣主要國際人士出入場域，提供AI翻譯透明櫃台與翻譯平板服務。

同時AIspeakin即時語辨轉寫翻譯AIaaS服務，已經達到AI即時轉寫翻譯； 另音辨識轉寫及翻譯的內容，也可以字幕形式顯示於AR眼鏡上，產生AR翻譯眼鏡的新功能，另外也可應用於語譯耳機，環球睿視於美國CES展，已經公佈AI語譯耳機的新應用，AIspeakin可將翻譯內容直接語音讀出，並傳到交談者耳機，讓手機、眼鏡就是你的隨身翻譯機，耳機就是口譯員，實現無障礙的全球溝通。

目前環球睿視AIspeakin的服務已經延伸到日本，提供國際會議論壇演講的AI即時互譯服務，在全球傾全力發展AI技術與應用服務之際，環球睿視AIspeakin多語即時語辨翻譯服務之快速崛起，已為臺灣樹立AI語意語音應用的新標竿，成為AI即時語譯的代表性領導品牌。新年度環球睿視將朝國際化與資本市場推進，憑藉原生於臺灣的語意語音AI創新演算技術，領先全球的市場商用導入成果，環球睿視將透過資本化，進一步鞏固其在AI技術與應用領域之領先地位，以原生於臺灣的主權AI向全球市場推進。

環球睿視海外市場的業務或技術合作夥伴目前除了日本，也開始拓及東南亞、印度、中東及北美等地區，後續將以環球睿視領先業界的AI語意語音技術應用解決方案，推動全球行業場景AI數智轉型，以人工智慧補充人力缺口，優化人類生活方式，促進全球人類與人機溝通，未來大家將可帶著手機的AIspeakin口譯員，隨時輕鬆走遍全世界。

AI

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