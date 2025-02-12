川普喊對半導體徵100%關稅 台股投資、晶片供應鏈走勢如何解讀？

DeepSeek以極低成本打造出能與GPT-4、Claude競爭的AI模型，顛覆市場對AI技術門檻的認知，也讓投資人重新思考AI晶片需求與產業格局。但最令台股投資人頭痛的是，美國總統川普一回任，就宣稱要對台灣晶片課徵百分百關稅，究竟如何解讀投資半導體供應鏈走勢、台股投資後勢？

川普將對台晶片收100%關稅？

近期，美國政府一度宣布對加拿大、墨西哥加徵25%關稅，後來協商過後暫緩一個月，並對中國進一步徵收10%關稅。兆豐投信研究團隊指出，這波關稅政策對於北美設廠企業影響最為直接，但由於全球科技產業已建立完整生產布局，短期內企業可望透過產能調配與供應鏈重組來因應挑戰。

更值得關注的是，川普政府計畫於2月18日起對半導體課徵高達100%的關稅，並透過商務部許可證機制限制對中國的出口。

台灣半導體龍頭企業已繃緊神經，業界預測台積電將在美國董事會上討論「擴大美國投資」或「開放技術入股」等選項，儘管市場普遍不希望這些變化發生。也有業界人士評論，川普真正的目的只是希望台積電在美國進行更多投資，否則真的對台灣晶片徵收100％關稅，也可能回過頭對美國自身的AI發展造成嚴重打擊。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，由於目前關稅細節尚未明朗，台灣晶片供應鏈最終受到的影響仍待觀察。由於台系晶片企業多為終端電子產品供應商，實際影響仍需取決於終端市場銷售占比與美國政策走向。

業界預測台積電將在美國董事會上討論「擴大美國投資」或「開放技術入股」等選項。路透

AI市場變革：從硬體到軟體競爭加劇

此外，投資機構也提醒，AI雖然是當前市場熱點，但台灣AI供應鏈仍面臨關鍵挑戰——美國關稅政策。

近來，DeepSeek透過技術精簡與高效運算的突破，大幅降低 AI（人工智慧）模型訓練與使用成本，使AI技術不再是大型企業的專屬領域，中小企業甚至個人開發者亦能負擔，瞬間撼動全球投資市場。

尤其，DeepSeek宣稱僅約500萬美元投資，即打造出能與GPT-4和Claude競爭的AI模型，這一消息引發市場對高端AI晶片需求的重新評估，進而影響AI概念股估值，其中最顯著的案例莫過於Nvidia股價的波動。

然而，多家投資機構近期發表觀點，認為AI仍為長線趨勢，DeepSeek的出現將為市場帶來更多創新活力。M&G入息基金產品經理陳柏翰指出，市場將DeepSeek的技術效率提升解讀為對Nvidia成長前景的威脅，可能影響GPU（圖形處理器）需求。然而，他認為隨著創新加速，AI應用市場也將擴大，長期來看Nvidia仍然受惠，特別是在Agentic AI（代理式AI） 和Robotics AI（機器人相關AI）領域。

不僅如此，無論是國家層面還是科技巨頭，AI相關投資仍在擴張。Meta近期上修資本支出目標，而美國前總統川普更與科技巨頭聯手啟動 「Stargate AI計畫」，預計四年內投資5000億美元打造數據中心。這顯示AI浪潮短期內不會減弱，但市場投資焦點正逐步從硬體基礎設施轉向軟體、應用與雲端運算。

在這股變革浪潮下，美國雲端服務供應商（CSP）加速策略調整，將資本支出轉向自主ASIC（特定應用晶片）研發。兆豐投信指出，這可能為台灣IC設計產業帶來轉單效應，預計相關企業將受惠於此趨勢。

DeepSeek釋放的最大訊號，即AI技術正從高門檻邁向普及化，中小企業乃至個人開發者都能負擔其應用成本。這將使企業的資本支出更具效率，應用場景加速拓展，並優化研發週期，降低人力與能源需求。此外，數據中心未來可能面臨的供應過剩風險亦將有所緩解。

DeepSeek宣稱僅約500萬美元投資，即打造出能與GPT-4和Claude競爭的AI模型。（路透）

DeepSeek加快 AI普及化，帶來新機遇與長多

野村投信台股團隊表示，DeepSeek的影響將納入AI產業投資評估，並謹慎篩選受惠企業。短期內，部分AI硬體概念股面臨評價修正風險，但AI長期趨勢未受影響，且AI普及速度將在競爭壓力下加快，帶動整體AI產業價值鏈成長，台灣供應鏈仍將受惠。

杜欣霈亦指出，較低成本的AI模型並未減少雲端服務企業的資本支出需求。Google甚至宣布，今年資本支出將達750億美元，較預期增加30%。這顯示半導體產業的上行循環仍在延續，Edge AI相關應用有望進一步擴展。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如則認為，消費市場對AI的需求不斷提升，企業亦持續研發更高效能AI。因此，無論是訓練方法或晶片技術，兩者應屬相輔相成，但AI產業競爭加劇，投資人應更加審慎挑選AI受惠標的。

然而，DeepSeek的出現除了改變AI產業競爭格局，也引發對知識產權與商業利益分配的討論，這些因素將影響投資人策略。

在AI技術革命與地緣政治衝擊交錯影響下，市場波動難以避免。可預見AI產業鏈相關類股的震盪將加劇，投資人須採取更靈活的策略，適時調整資金配置，以分散風險、提高勝率。

未來，隨著AI技術降本增效與全球供應鏈重組的發展，台灣AI供應鏈如何適應變局，將成為市場關注焦點。

（本文出自2025.02.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）