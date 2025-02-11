桃市邀業界參訪「桃金企業」得主明基材料 邁向國際城市

桃園市經濟發展局今天辦理桃金企業獎企業觀摩，市長張善政率市府團隊，邀請第一屆「桃金企業」得獎、入圍公司代表參訪「ESG幸福企業」得獎企業明基材料，藉由實地觀摩該企業在永續經營，與幸福企業實踐的創新模式，共同邁向永續與幸福發展。

經發局表示，市政府為推動「好通勤、好工作、好就學、好生活」的施政目標，營造幸福企業氛圍，辦理縣市政府首創ESG獎項「桃金企業獎」，鼓勵企業不僅追求經濟效益，更應重視ESG（環境、社會、公司治理）理念，兼顧社會責任與員工福祉，與市府攜手共建一座宜居、幸福且具有國際競爭力的城市。

經發局表示，桃金企業獎有5大類別，包括ESG環境永續、ESG幸福企業、ESG企業治理、企業品牌、企業女力；其中ESG幸福企業，彰顯市府對本市企業員工福祉的重視。例如這次參訪「ESG幸福企業」的得獎企業明基材料，以2050年淨零排放為目標，透過低碳轉型、再生能源應用及綠色產品研發，為環境永續做出貢獻，同時推出彈性上班、全薪產假、健康管理、職涯發展培訓計劃等，助員工實現平衡成長，成為幸福企業的典範，值得其他企業學習。

明基材料分享了經營理念與具體措施，包括完善的員工關懷計畫，例如多元運動社團、員工餐廳、健康促進專案，以及聘請物理治療師與視障按摩師駐點服務。每年舉辦移工聖誕節、跨國文化交流與特殊風味餐，營造多元友善環境，讓員工能理解不同文化公司還設計了「學分制」職能課程及校園實習計畫，幫助員工提升專業能力並激發ㄚ潛能，為企業與員工共創價值的同時，也積極推動供應鏈夥伴共同參與淨零目標的實現。

經發局表示，參訪活動不僅成功將本市幸福企業介紹給市民、讓企業間互相經驗交流分享、更展現桃園致力於打造幸福企業城市的堅定承諾與具體行動。