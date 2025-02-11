快訊

類流感疫情肆虐！病人滿到大廳 急診醫籲：流感民眾請假就醫 別跑急診

高雄分屍魔兒時玩伴現身 吐愛賭成性變殺人魔「我怕死了」

桃市邀業界參訪「桃金企業」得主明基材料 邁向國際城市

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政邀請業界參觀明基材料，鼓勵一起提升邁向國際城市。圖／經發局提供
張善政邀請業界參觀明基材料，鼓勵一起提升邁向國際城市。圖／經發局提供

桃園市經濟發展局今天辦理桃金企業獎企業觀摩，市長張善政率市府團隊，邀請第一屆「桃金企業」得獎、入圍公司代表參訪「ESG幸福企業」得獎企業明基材料，藉由實地觀摩該企業在永續經營，與幸福企業實踐的創新模式，共同邁向永續與幸福發展。

經發局表示，市政府為推動「好通勤、好工作、好就學、好生活」的施政目標，營造幸福企業氛圍，辦理縣市政府首創ESG獎項「桃金企業獎」，鼓勵企業不僅追求經濟效益，更應重視ESG（環境、社會、公司治理）理念，兼顧社會責任與員工福祉，與市府攜手共建一座宜居、幸福且具有國際競爭力的城市。

經發局表示，桃金企業獎有5大類別，包括ESG環境永續、ESG幸福企業、ESG企業治理、企業品牌、企業女力；其中ESG幸福企業，彰顯市府對本市企業員工福祉的重視。例如這次參訪「ESG幸福企業」的得獎企業明基材料，以2050年淨零排放為目標，透過低碳轉型、再生能源應用及綠色產品研發，為環境永續做出貢獻，同時推出彈性上班、全薪產假、健康管理、職涯發展培訓計劃等，助員工實現平衡成長，成為幸福企業的典範，值得其他企業學習。

明基材料分享了經營理念與具體措施，包括完善的員工關懷計畫，例如多元運動社團、員工餐廳、健康促進專案，以及聘請物理治療師與視障按摩師駐點服務。每年舉辦移工聖誕節、跨國文化交流與特殊風味餐，營造多元友善環境，讓員工能理解不同文化公司還設計了「學分制」職能課程及校園實習計畫，幫助員工提升專業能力並激發ㄚ潛能，為企業與員工共創價值的同時，也積極推動供應鏈夥伴共同參與淨零目標的實現。

經發局表示，參訪活動不僅成功將本市幸福企業介紹給市民、讓企業間互相經驗交流分享、更展現桃園致力於打造幸福企業城市的堅定承諾與具體行動。

今年也將持續宣傳第一屆桃金企業獎得獎及入圍企業，讓市民認識更多本市優質企業，同時邀請其他優秀的在地企業加入桃金企業的行列，攜手讓桃園成為全台產業升級與永續發展的領航城市。

張善政聽明基材料簡報，了解公司治理特色。圖／經發局提供
張善政聽明基材料簡報，了解公司治理特色。圖／經發局提供

ESG 張善政 明基材

延伸閱讀

長榮航勤工會遭控空轉 桃市府：限3月底前開大會

AI、ESG夯！職訓課報名爆炸 學者憂恐是「煙花」

職訓最搶課程換手 北市職能培訓AI類報名數爆炸、第三名意料之外

王道銀獲晨星永續評鑑第一 推刷卡加碼回饋1%與抽獎

相關新聞

獨／攸關台積電擴廠！興農球場會員決議球證收購價漲至320萬

攸關台積電擴廠的中科二期園區擴建案，最大地主興農球場雖已簽署同意協議價購土地，但何時能實際完成價購簽約仍遲未定案。對於一...

獨／中科二期擴建破僵局 中科、興農決繞過球證問題 趕2月底前簽約

攸關台積電擴廠的中科二期園區擴建案，最大地主興農球場雖已簽署同意協議價購土地的同意書，中科管理局去年也早就宣稱希望在今年...

FT：台積電本周美國董事會 可能有這三個重大宣布

在美國總統川普可能以關稅強迫台積電把更多先進晶片產線移往美國之際，台積電本周將首度在美國亞利桑那州召開董事會，面對美國與...

「世界第一台筆電」長這樣！英業達秀絕版稀有照 揭半世紀榮光

代工大廠英業達（2356）自1975年成立至今，已邁過了50個年頭，從早期製造計算機、電話機，爾後製造筆記型電腦與伺服器...

桃市邀業界參訪「桃金企業」得主明基材料 邁向國際城市

桃園市經濟發展局今天辦理桃金企業獎企業觀摩，市長張善政率市府團隊，邀請第一屆「桃金企業」得獎、入圍公司代表參訪「ESG幸...

AI治理成全球趨勢 台灣自詡半導體先鋒卻已輸在起跑點

美國總統統川普回鍋後迄今對內最大的變革，就是與科技巨頭馬斯克合作成立政府效率部（DOGE），希望通過AI技術清查前民主黨政府的貪腐浪費，最終達成精簡政府機構、削減開支及國債、提高效率等目標。毫無疑問，川馬正聯手進行一場以AI技術來推動政府改革的另類革命，無論成敗如何，都已為全球各領域打開一扇新的視窗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。