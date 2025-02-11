受惠 AI！自由港區貿易值突破3兆元 再創歷史高峰

交通部11日指出，受惠全球數位經濟、AI、電子及半導體關聯產業需求持續暢旺，帶動我國自由港區營運績效大幅成長，2024年貿易值已突破達新台幣3兆元，超越2023年同期1.9兆元，成長超過5成，再創歷史高峰。

為強化台灣成為全球供應鏈關鍵地位，交通部積極推動六海一空自由港區智慧建設及加強關聯產業招商，2024年在空運自由港區方面，受惠全球人工智慧應用領域不斷擴增，對高階AI晶片及伺服器產品需求大幅提升，帶動桃園航空自由港區內之電子、半導體關聯產業貨品出口增加，2024年貿易值高達2.4兆元新台幣，較去年1.3兆元大幅成長近8成，貨量部分亦再增長近3成達到3.4萬噸，為疫後新高。

其中，桃園航空自由港區的冷鏈物流專倉(2,800坪)於2024年6月取得國際空運協會(IATA)航空冷鏈認證，有助於促進生技醫療產業發展外，2024年7月啟用之快遞三庫(樓地板總面積3,965坪)，更提供跨境電商完善之物流服務。

為持續因應電子及半導體、AI產業規模持續擴增，桃園航空自由港區已再投資32.5億元擴大H棟加值廠房新建規模，期打造AI晶片產業聚落，預計2025年底完工，2026年啟用後，可增加600個就業機會，並創造3,000億元貿易值。

在海港自由港區方面，交通部指出，在油品、非鐵金屬儲轉維持高度需求下，2024年貿易值6,356億元，較去年5,991億元成長6%，貨量則成長超過3成達631萬噸。為完善智慧化物流基礎建設，高雄港第七貨櫃中心已於2024年7月全面啟用，導入現代化全自動化櫃場、5G通信科技、遠端監控中心等智慧設施；另為打造全台最大汽車物流園區，2025年底將啟用臺北港智慧車輛園區，發展5G智慧車輛、電動車加值應用場域，預估全面啟用後汽車每年處理量可達25-30萬輛，將創造1,270億元產值及增加600個就業機會。

交通部強調，為深化台灣物流供應鏈及關聯產業發展，114年將持續積極運用智慧科技提升物流服務效能，包括規劃建設桃園機場貨運資訊整合平台、台北港物流倉儲區興建立體式智慧倉庫，引進冷鏈溫控與智能倉儲管理系統、海港門哨導入eTag輔助車牌辨識設施系統及推動AI智慧港灣解決方案試驗等計畫，期透過完善海空物流服務吸引更多國際指標廠商進駐投資，讓我國自由港區朝全球運籌中心目標邁進。