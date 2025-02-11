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瀚宇博加碼認購嘉聯益現增並擔任特定人 持股增至逾27%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

瀚宇博（5469）11日召開重大訊息說明，力挺嘉聯益（6153）現金增資，認購嘉聯益現增並擔任特定人，估計斥資逾3.7億元認購，屆時持股將增至逾27%。

依據說明，嘉聯益科技股份有限公司為瀚宇博德股份有限公司直接持股約25.14％（發行股數未扣除庫藏股）之轉投資公司，嘉聯益公司經其董事會決議通過，辦理113年度現金增資新台幣588,000,000元，發行普通股42,000,000股，每股發行價格為新台幣14元。

瀚宇博提到，公司於114年2月11日召開董事會決議通過，本公司以長期投資為目的，對於嘉聯益現金增資案順利完成，進而使本公司依權益法認列之關聯企業損益獲得改善與正向助益，本公司除依原持股比例認購增資新股8,477,008股，認購金額為新台幣118,678,112元外，並擔任參與其本次現金增資案之特定人，取得股份18,032,313股，認購金額為新台幣252,452,382元，取得後本公司累積持有嘉聯益股份為176,415,555股，直接持股比率約27.64%（發行股數未扣除庫藏股）。

嘉聯益 瀚宇博

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