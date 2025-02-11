瀚宇博加碼認購嘉聯益現增並擔任特定人 持股增至逾27%

美國總統統川普回鍋後迄今對內最大的變革，就是與科技巨頭馬斯克合作成立政府效率部（DOGE），希望通過AI技術清查前民主黨政府的貪腐浪費，最終達成精簡政府機構、削減開支及國債、提高效率等目標。毫無疑問，川馬正聯手進行一場以AI技術來推動政府改革的另類革命，無論成敗如何，都已為全球各領域打開一扇新的視窗。

2025-02-11 15:22