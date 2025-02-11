金寶為AIESEC大會助威 高管現身親揭「永續2方針」

老牌電子大廠金寶（2312）致力推動環境、文化永續行動！團隊作為台灣本土EMS（電子專業製造服務）的一員，除了逐步推展多項減碳計劃外，在旗下各廠區也都開始實施「永續供應鏈管理」。近日更受邀為一年一度的「AIESEC（國際經濟商管學生會）冬季大會」發表演說，而作為代表的永續發展室處長，也親自出馬分享集團在「SDG8（就業與經濟成長）」及「SDG11（永續城鄉）」兩大方面付出的努力，並鼓勵大家一起投身永續行動，實際為這個社會盡一份力。

據悉，金寶近年在良好業務營運基礎的支持下，帶動整體表現明顯回溫，團隊身為市場的一份子，也自2021年開始發布永續報告書，對此，永續長游乃溥日前透露，公司自己本身的碳排在2022年調查時，顯示為「24萬噸」，而2023年就已減少到17萬噸，光是一年的時間就已減少7萬噸。目前離碳權交易等領域仍然離得還太遠，整個布局都還在調適中，不過未來絕對會朝國際標準持續靠近。

事實上，金寶跨足電子專業製造服務、原廠委託設計代工及自有品牌產品研發三大領域，近年也拓展至人工智慧、虛擬實境、物聯網領域，公司除了加速全球布局，也在海外積極擴廠。而金寶為了迎戰來自海外不同市場的各種挑戰，也已積極啟動多項策略。對此，金寶除了擔起來自全球市場的重壓、面對各個國際品牌商對供應鏈的要求也都一一直面、並付出耐心一點一滴的化解。

回顧近年全球市場的變化，除了兩年前爆發的新冠疫情，還有美中貿易戰等不確定因素存在，這也為全球經濟體系帶來了各種不確定性，導致原物料短缺、供應鏈破碎及高通貨膨脹等問題。為因應這些挑戰，金寶集團採取了一系列的措施，包括逐步實施永續供應鏈管理，維繫與供應商的合作關係，並按照銀行團ESG利率調整專案進行資金規劃，降低借貸成本，才成功讓公司在迎戰來自市場的大大小小衝擊後，仍能安然無恙。