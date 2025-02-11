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獨／中科二期擴建破僵局 中科、興農決繞過球證問題 趕2月底前簽約

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中科和興農已有默契，就是雙方先正式簽約完成土地價購，時間儘量趕在二月底前，至於球證最終如何收購，就等中科取得用地之後再解決。本報資料照
中科和興農已有默契，就是雙方先正式簽約完成土地價購，時間儘量趕在二月底前，至於球證最終如何收購，就等中科取得用地之後再解決。本報資料照

攸關台積電擴廠的中科二期園區擴建案，最大地主興農球場雖已簽署同意協議價購土地的同意書，中科管理局去年也早就宣稱希望在今年第一季就交地給台積電設廠，但因球場會員證如何收購遲未定案，使得正式簽約一直陷入僵局。但據相關人士透露，中科和興農已有默契，就是雙方先正式簽約完成土地價購，時間盡快趕在2月底前，至於球證最終如何收購，就等中科取得用地之後再解決。

據了解，在中科一開始要取得興農球場用地時，除了協議價購的價錢問題，另一遇到的最大問題就是興農的會員球證如何解決。立委蔡其昌2022年曾為此邀集3方開協調會，並決議「興農公司與會員間之球證權益保障協議成立並生效後，中科管理局始得與興農公司簽訂協議價購契約。 」也就是須等興農與會員間達成協議，再解決土地問題。

但是，因為球證到底價值多少，如何評定，難有標準，即使再協調也難有共識。加上興農一度期待由政府出資回收，都使得球證如何回收，成為卡住中科取得用地的一個關鍵問題，也使得中科取得用地陷入僵局。

不過，後來經中科向內政部請示，內政部依法函釋，因球證屬於球場和會員間的私權關係，球證非屬補償項目，政府無法收購，使得由政府介入收購已毫無可能，最終必須由興農自行負責回收成定局。另則是，球證到底該以何種價格回收才公平，鑑於每位會員購買的時間不一，各個球場的條件也不一，如何評定其價值實屬不易之事，如果一直陷在這個問題上，恐怕猴年馬月，中科都難以取得興農用地。

因此，這也促使中科管理局不得不思考，在台積電用地等不得之下，及早取得用地已刻不容緩，先繞過球證問題已是必然。因此，據了解，除了中科與興農之間已有此共識，興農內部也已完成授權管理層決定的內部程序，如今只待雙方正式簽約已是劍在弦上。

至於未來球證問題，不排除以司法方式解決，由法院交付專業鑑價單位，衡量出一個適切的價格，也才讓收購價到底該是多少，以及如何收購正式落幕。

中科擴建二期開發面積約89.75公頃，興農高爾夫球場占其中67公頃，預計未來提供台積電先進製程建廠，另留有5公頃土地，可供半導體協力廠商進駐。台中市政府近期曾表態，將積極爭取輝達（NVIDIA）海外企業總部進駐。

中科 內政部 台積電

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