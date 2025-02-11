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AI加持 中華電信挑戰2025達成兆元市值里程碑

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信去年繳出每股獲利4.8元的亮眼成績，董事長簡志誠表示，今年是中華電信民營化20周年，公司期待「2025 AI加持、兆元市值」，達成遠超兆元市值的新里程碑。記者馬瑞璿／攝影
中華電信去年繳出每股獲利4.8元的亮眼成績，董事長簡志誠表示，今年是中華電信民營化20周年，公司期待「2025 AI加持、兆元市值」，達成遠超兆元市值的新里程碑。記者馬瑞璿／攝影

中華電信去年繳出每股獲利4.8元的亮眼成績，董事長簡志誠今日表示，今年是中華電信民營化20周年，公司期待「2025 AI加持、兆元市值」，達成遠超兆元市值的新里程碑。

簡志誠指出，中華電信成功克服同業合併、電價雙漲、地震風災、以及地緣政治所衍生的資安與網路韌性等種種挑戰，2024年繳出集團營收獲利雙超標、雙成長、創七年新高，每股盈餘4.8元的亮眼成績。展望2025年，面對世界局勢快速變動、科技發展日新月異，公司將積極探索潛力領域，穩健布局新市場以及新技術。

首先，AI（人工智慧）快速發展，因此提出「中華AI啟動未來」，一方面全面深化內部應用，提升營運效率；另方面扮演「賦能者」與「協創者」角色，提供算力服務，並偕同夥伴發展產業別解決方案。

在新世代網路布局上，由於網路正朝向更高速、低延遲及廣泛連接的方向邁進，並將數位與實體世界深度融合，推動智慧應用的普遍實現。中華電信將持續研發5G、6G、IOWN全光雲網等先進技術、導入開放架構以及智慧維運。

在安全韌性方面，為滿足網路、系統、資安等韌性需求，中華電信建構海地星空網路、部署高/中/低軌衛星、系統進駐公雲實現雲地融合、強化資安防禦，不只本身營運不中斷，也對外提供韌性服務。另也從語音、簡訊、網路多方防堵，打擊詐騙行為。

在轉投資部分，轉投資是推升集團成長的關鍵途徑，綜效包括強化核心優勢、快速拓展新興、開發海外市場等。中華電信將加大母子協作力道、持續策略性投資、深化集團 ESG、資安與公司治理，目前中華電信總共有47家子公司，今年將完成多家子公司上市櫃或Spin-off（分拆）。

另外，隨電信技術演進與社會經濟變遷，促使中華電信重新思考機房等資產的使用方式，將依在地市場屬性規劃，並結合綠建築與智慧管理等強項，期望優化集團資產結構，同時促進社區與產業的蓬勃繁榮與環境永續，讓資產更加活化。

未來中華電信會將寶貴資源集中在可變現可獲利且最具影響力的項目，導入AI、大數據等新興科技，讓組織人才更優化、基礎網路更韌性、科技平台更智慧、客戶夥伴更靈活。簡志誠表示，迎向新的一年，中華電信有信心再創佳績，公司將努力讓營收、獲利繼續保持雙超標、雙成長，並進一步挑戰再創八年新高。

中華電信 資安

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