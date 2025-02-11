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新春重磅新機 Galaxy S25旗艦系列預購人氣熱絡

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

三星推出全新Galaxy S25旗艦系列，強調Galaxy AI為溝通、生產力、娛樂與創作帶來更多技術突破，硬體規格同步升級，4日開放預購起，在各通路已受矚目，11日開放早鳥預購民眾優先取貨，並歡慶微風南山旗艦體驗館全新開幕，多項優惠加碼，吸引眾多星粉熱血早起排隊。

本次頭香是來自新莊的許先生，這次預購的是S25 Ultra 16GB+1TB鈦黑。他表示目前使用的是S24 Ultra，這次S25旗艦系列AI升級非常吸引他，像三星跟Google深度合作的Gemini Live，可以辨認照片並且給出相關的深度建議，因而決定入手。此外這次還獲得1元加價購Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機讓他相當開心，直呼可以好好體驗三星生態圈。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，Galaxy S25旗艦系列以更無縫直覺、人性化的AI科技，讓手機不只是通訊工具，更是日常生活的AI神隊友。感謝星粉的支持，此次Galaxy S25旗艦系列預購超乎預期，展望2025年，相信Galaxy S25旗艦系列將持續活絡台灣行動通訊市場，往較前代成長兩成邁進，並成為推動台灣AI手機滲透率攀升的關鍵推手。

台灣三星觀察此次三星智慧館與三星商城預購表現，機種方面，Galaxy S25 Ultra依然是消費者心中的首選，占比達約8成，展現市場對頂級規格與極致工藝的殷切需求。其中Galaxy S25 Ultra超大容量1TB版本此次RAM升級至16GB，開放預購1小時即全數售罄。

進一步觀察顏色喜好，Galaxy S25 Ultra以「鈦空藍」最受喜愛，銷售占比達4成；Galaxy S25+與Galaxy S25則以時尚亮眼的「冰藍」為主要選擇、占比逾3成；「深海藍」則以近3成佔比緊追在後。三星商城推出的獨家限定色也吸引不少目光，Galaxy S25 Ultra以「鈦曜黑」最受消費者青睞、Galaxy S25+與Galaxy S25則以「紗金」最多人選擇。

迎接新機正式登台，台灣三星推出一系列購機優惠，2月14日至3月31日消費者於全通路購買Galaxy S25旗艦系列，最高可獲得4,000元購物金以及1,500元Galaxy Store禮物卡等超值好禮。另全台三星智慧館、三星商城也祭出豐富購機優惠。

AI 三星電子

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