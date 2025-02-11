聯想第一台Arrow Lake筆電 CES新品強勢登台

繼先前於CES 2025上亮相的Idea Tab Pro平板在台上市後，聯想（Lenovo）於11日推出首款Arrow Lake – Lenovo第10代IdeaPad Pro 5系列AI筆電，全新系列搭載最新Intel Core Ultra處理器與Lenovo AI Now技術，無論是在影像處理、日常創作，還是同時處理多工任務，都能輕鬆應對，助力用戶實現卓越的生產力並揮灑創意。IdeaPad Pro 5系列將於2月14日在全台指定通路正式開賣，16吋IdeaPad Pro 5建議售價39,990元起，為追求高效能、智慧化工作的專業人士與創作者提供AI PC全新選擇。

Lenovo第10代IdeaPad Pro 5系列專為滿足現代用戶對高效能需求所設計，搭載最新Intel Core Ultra 7 255H處理器、榮獲Intel Evo Edition認證，不僅大幅提升運算速度，還透過智慧調配運算資源技術，實現效能與能耗間的完美平衡。搭配高達70W TDP的散熱設計，即使在多工任務與高負載應用場景中，也能提供前所未有的生產力。

聯想表示，無論是創作者、學生或專業人士，IdeaPad Pro 5系列都能提供強大且穩定的效能，助力用戶輕鬆應對影像編輯與3D渲染等多種繁重任務；同時，新世代使用者也能在照片編輯、音樂製作、直播以及輕量級遊戲中，享受流暢且高效的創作與娛樂體驗。

此外，IdeaPad Pro 5系列搭載Lenovo AI Now個人化AI助理，透過自然語言處理功能，幫助用戶快速生成文件摘要、搜尋知識庫內容，並優化工作流程，全面提升工作效率，進一步提升用戶體驗。同時，Lenovo AI Now採用本地化數據處理技術，有效保護用戶資料隱私，讓使用者在享受智慧科技便利的同時，也能安心無虞。