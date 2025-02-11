POCO X7 Series 開賣 搭載聯發科8400-Ultra處理器

台灣11日正式開賣全新POCO X7 Series智慧型手機。全系列將旗艦級規格大幅下放，以更具競爭力的規格與價格帶來超越同級的性能體驗！POCO X7 Pro 升級搭載全新 Dimensity 8400-Ultra 處理器，POCO X7 則採用 Dimensity 7300-Ultra，較上一代性能大幅提升，在多工應用與激戰高畫質、高幀率遊戲時，都能暢快運行，確保流暢體驗。電力規格亦迎來重大升級，POCO X7 Pro 配備 POCO 有史以來最大的 6000mAh 電池，搭配 90W HyperCharge 極速快充，讓玩家不必再擔心電量不足，放心暢玩一整天！不僅效能大幅升級，POCO X7 系列也全面升級至旗艦級 IP68 防塵防水等級，提供更可靠的防護，從遊戲場景到戶外使用皆無懼環境挑戰。本次更導入 AI 智慧擴圖、AI 魔法消除 Pro、AI智慧成片...等旗艦級 AI 功能，讓影像創作與日常應用更加得心應手！此外，POCO 本次更為台灣市場獻上重磅驚喜，首度引進聯名系列 —— POCO X7 Pro - 鋼鐵人聯名款！經典紅金配色結合鋼鐵人標誌性元素，從外盒包裝、機身設計到 UI 介面，都融入濃厚的英雄風格，完美致敬這位傳奇英雄。身為鋼鐵人粉絲，這款旗艦級電競神器絕對不容錯過！

POCO X7 Pro 率先搭載聯發科（2454） Dimensity 8400-Ultra 旗艦級處理器，在同價位手機中憑藉 AnTuTu 高達 1,704,330 分強勢領跑，成為中階市場的性能王者。先進的台積電（2330） 4nm 處理器帶來 50% AI 效能提升，不僅讓 Gemini AI 回應速度更快，智慧運算、語音識別與場景分析更流暢，結合全新 Xiaomi HyperOS 2，從核心系統到 UI 操作全面革新，讓玩家在玩《原神》、《崩壞：星穹鐵道》等高負載遊戲時，都能體驗流暢、不掉幀的極致快感。搭配 LPDDR5X 暫存記憶體與 UFS 4.0 記憶體，讓加載速度大幅提升，無論是開啟大型遊戲、切換多工應用，還是載入高畫質影片，都能快人一步。此外，在 POCO 3D 環形冷泵散熱系統與 LiquidCool 4.0 水冷技術的加持下，可以確保長時間暢享高幀率遊戲不降頻、不過熱，保持穩定輸出，盡享旗艦級疾速體驗！POCO X7 則搭載聯發科 Dimensity 7300-Ultra，支援高達 12GB LPDDR4X 暫存記憶體及 512GB UFS 2.2 記憶體，並可透過記憶體擴展技術提升至 24GB，讓多工處理更順暢。無論是邊聽 Spotify 邊刷社群，還是同時開啟多款應用，手機都能輕鬆應對，確保運行流暢不卡頓，讓中階機也能擁有旗艦級體驗！

除了性能強勢提升，POCO X7 Series 的螢幕也帶來有感升級。雙機均具備令人驚豔的 6.67 吋 CrystalRes 1.5K AMOLED 超高畫質螢幕，螢幕亮度也分別提升至 3200 nits 與 3000nits 峰值亮度，而 1920Hz PWM 護眼調光、2560Hz 即時觸控採樣率與三重萊茵護眼認證更說明著 POCO 在螢幕顯示品質的追求與堅持，確保在長時間的日常使用與遊戲對戰中能將畫面細膩呈現，同時確保雙眼的舒適與保護。