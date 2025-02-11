獨／攸關台積電擴廠！興農球場會員決議球證收購價漲至320萬

攸關台積電擴廠的中科二期園區擴建案，最大地主興農球場雖已簽署同意協議價購土地，但何時能實際完成價購簽約仍遲未定案。對於一直卡關的球場會員證如何回收，仍未有實際方案。不過，興農球場會員權益促進會會長陳永豐上午說，原本希望球證以每張180萬元回收，但基於物價上漲等因素，促進會在年前已開完會，決定球證回收價調漲至每張320萬元。

陳永豐說，外傳中科已與興農談好，且興農錢都拿到了，但球證一事卻遲遲不談，促進會會員間都很不滿，不排除近日發起抗爭，提醒中科和興農注意會員的權益。

據了解，原本的180萬元回收價，是促進會2022年在立委蔡其昌召開的協調會上提出，促進會以會員當初以100萬元不等的價格購買球證，如果未來沒有球場可打，興農公司應妥善補償會員損失（加計過戶費），並以台中臨近10個球場平均價格做為依據，建議以180萬元價格，補償球場會員。

陳永豐上午說，這幾年物價漲得很多，以同樣27洞的台中國際高爾夫球場而言，每張球證已要5百萬元以上，彰化球場球證也要3百萬元以上，興農球場位置在市區，就在中科旁，企業人士打球方便，沒有理由價值會比其他球場低，所以促進會在年前開會，依國際等球場會員價值，決定提高收購價格到每張320萬元。

據了解，2022年的協調會中曾決議「興農公司與會員間之球證權益保障協議成立並生效後，中科管理局始得與興農公司簽訂協議價購契約。 」以粗估興農球場發出球證1750張計算，以180萬元回收，興農得花費31.5億元，若是提高至每張320萬元，收購總額將達56億元，更增添收購的難度，中科是否得以協議價購方式順利購得土地，也更增添了變數。

中科表示，興農公司已簽訂協議價購同意書，同意以協議價購方式辦理，而且「興農同意將保障球證權益納入條文」感謝興農公司初步願意配合國家重大經濟建設政策，支持本案。目前尚未正式簽約，當然並未給付任何購地款給興農，至於其餘事項，目前均不表示意見。

興農球場強調，球場目前仍正常運作，會員權益並不受影響。