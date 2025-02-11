快訊

NBA／唐西奇首秀只打三節就收工 湖人輕取爵士奪6連勝

銀行出包給錯影像…媒體主管被當詐團車手 萬華警分局長帶隊致歉

金價寫歷史！銀樓每錢站上12,000元 臺銀黃金存摺最高3,122元

獨／攸關台積電擴廠！興農球場會員決議球證收購價漲至320萬

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
興農球場會員權益促進會會長陳永豐上午說，原本希望球證以每張180萬元回收，但基於物價上漲等因素，促進會在年前已開完會，決定球證回收價調漲至每張320萬元。本報資料照
興農球場會員權益促進會會長陳永豐上午說，原本希望球證以每張180萬元回收，但基於物價上漲等因素，促進會在年前已開完會，決定球證回收價調漲至每張320萬元。本報資料照

攸關台積電擴廠的中科二期園區擴建案，最大地主興農球場雖已簽署同意協議價購土地，但何時能實際完成價購簽約仍遲未定案。對於一直卡關的球場會員證如何回收，仍未有實際方案。不過，興農球場會員權益促進會會長陳永豐上午說，原本希望球證以每張180萬元回收，但基於物價上漲等因素，促進會在年前已開完會，決定球證回收價調漲至每張320萬元。

陳永豐說，外傳中科已與興農談好，且興農錢都拿到了，但球證一事卻遲遲不談，促進會會員間都很不滿，不排除近日發起抗爭，提醒中科和興農注意會員的權益。

據了解，原本的180萬元回收價，是促進會2022年在立委蔡其昌召開的協調會上提出，促進會以會員當初以100萬元不等的價格購買球證，如果未來沒有球場可打，興農公司應妥善補償會員損失（加計過戶費），並以台中臨近10個球場平均價格做為依據，建議以180萬元價格，補償球場會員。

陳永豐上午說，這幾年物價漲得很多，以同樣27洞的台中國際高爾夫球場而言，每張球證已要5百萬元以上，彰化球場球證也要3百萬元以上，興農球場位置在市區，就在中科旁，企業人士打球方便，沒有理由價值會比其他球場低，所以促進會在年前開會，依國際等球場會員價值，決定提高收購價格到每張320萬元。

據了解，2022年的協調會中曾決議「興農公司與會員間之球證權益保障協議成立並生效後，中科管理局始得與興農公司簽訂協議價購契約。 」以粗估興農球場發出球證1750張計算，以180萬元回收，興農得花費31.5億元，若是提高至每張320萬元，收購總額將達56億元，更增添收購的難度，中科是否得以協議價購方式順利購得土地，也更增添了變數。

中科表示，興農公司已簽訂協議價購同意書，同意以協議價購方式辦理，而且「興農同意將保障球證權益納入條文」感謝興農公司初步願意配合國家重大經濟建設政策，支持本案。目前尚未正式簽約，當然並未給付任何購地款給興農，至於其餘事項，目前均不表示意見。

興農球場強調，球場目前仍正常運作，會員權益並不受影響。

中科 台積電 物價

延伸閱讀

FT：台積電本周美國董事會 可能有這三個重大宣布

台積電赴美開董事會換免死金牌？陸行之曝3劇本：希望別發生

地震震掉53億營收！台積電股價回檔想逢低買進？股海老手曝操作合理區間價

鴻海回來了 股價大漲貢獻大盤指數超過台積電

相關新聞

獨／攸關台積電擴廠！興農球場會員決議球證收購價漲至320萬

攸關台積電擴廠的中科二期園區擴建案，最大地主興農球場雖已簽署同意協議價購土地，但何時能實際完成價購簽約仍遲未定案。對於一...

獨／中科二期擴建破僵局 中科、興農決繞過球證問題 趕2月底前簽約

攸關台積電擴廠的中科二期園區擴建案，最大地主興農球場雖已簽署同意協議價購土地的同意書，中科管理局去年也早就宣稱希望在今年...

FT：台積電本周美國董事會 可能有這三個重大宣布

在美國總統川普可能以關稅強迫台積電把更多先進晶片產線移往美國之際，台積電本周將首度在美國亞利桑那州召開董事會，面對美國與...

AI加持 中華電信挑戰2025達成兆元市值里程碑

中華電信去年繳出每股獲利4.8元的亮眼成績，董事長簡志誠今日表示，今年是中華電信民營化20周年，公司期待「2025 AI...

聯想第一台Arrow Lake筆電 CES新品強勢登台

繼先前於CES 2025上亮相的Idea Tab Pro平板在台上市後，聯想（Lenovo）於11日推出首款Arrow ...

川普揚言對台灣晶片業課關稅 行政院前院長陳冲：很stupid的事情

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲出新書：《地緣經濟新課綱 — 潮平兩岸闊 風正一帆懸》，並於11日舉行新書發表會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。