川普揚言對台灣晶片業課關稅 行政院前院長陳冲：很stupid的事情
行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲出新書：《地緣經濟新課綱 — 潮平兩岸闊 風正一帆懸》，並於11日舉行新書發表會，儘管新書因故未能及時出爐，但今天的新書發表會上仍是熱鬧非凡、座無虛席，聚集眾多金融圈專家、業者與官員，猶如一場大型的「同學會」。
陳冲致詞時提到，上周參與一場會議，主辦單位提問「川普與不確定的時代」，自己一上場就說，「川普其實沒有不確定」，這個人很確定，就是一切為自己，但一定要把美國擺在前面、所以會說「America First」，其實是「Trump First」，且川普的言行是不可測的。
對於市場憂心，川普可能對台灣晶片業課徵關稅，陳冲受訪時說，「我和台灣一些公司請教過了，如果川普對晶片要課關稅的話，它們就要把價格加高、看你要不要」，影響所及，蘋果手機可能會漲價。
陳冲說，加關稅其實是很stupid（愚蠢）的事情，他所謂的全關稅的意思是什麼，那就是所得稅可以不要交，但美國大概只有55%的人交所得稅、另有45%的人因為收入低不用交所得稅，全關稅後變成要繳稅、支出會增加，因為課徵關稅的大部分都是消費品，或消費品的原料，「這些人（指低收入者）一定會很慘」。
陳冲還說，美國總統川普在就職演說時講「鑽吧，鑽吧！ （Drill, baby, drill）」的口號，這種話其實很少人會在就職演說時講，其實是說給大家聽的，希望讓民眾在生活上的一個重要的成本能夠降低，所以美國寧願不管環保、不管減碳也要挖油，只要不會造成通膨；但是，他加徵關稅一事就形成矛盾，因為轉嫁成本過後，就會形成通膨；陳冲說，「我的感覺是，關稅是川普拿來壓迫對手很重要的工具」。
對於美國關稅戰劍指中國大陸，陳冲說，中國大陸最聰明的做法是，和美國差距最小的時候再翻臉、目前還不是適合翻臉的時候；不論是軍事、科技、貿易、能源等，加起來兩國差距本來很大，現在慢慢縮小了，尤其是金融，這幾項都縮小的時候才是翻臉的時候，現在何必跟美國翻臉。
對於新書的主題《地緣經濟新課綱 》，陳冲笑稱，現在所有談國際經貿的教科書都很尷尬、他很多教授朋友都不願教書了，因為現在國際上的主流想法，和教科書裡寫的都不一樣，過去倡導自由貿易、反對保護主義，現在反而講起「小院高牆」等新口號，許多國際組織，例如聚集世界上最聰明頭腦的國際貨幣基金（IMF）專家們都感到憂心忡忡，且全都無力扭轉大局，到最後，美國就變成一個獨強的國家。
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