中華電董簡志誠：股利有「驚喜」2025年 AI 加持兆元市值
中華電信（2412）11日舉行媒體春酒，董事長簡志誠表示，2024年中華電信營收及獲利連續七年成長．2025年重點是「AI加持，兆元市值」。
過去中華電信每年盈餘分配率都超過95%，簡志誠也指出，一直以來中華電信都把經營成果跟股東分享，今年股利政策除可以讓股東都滿意，也希望讓我們股東有一些驚喜，朝著跟大家共享的方式，來提出更好的方法。中華電信去年每股稅後純益4.8元。
簡志誠表示，2025年適逢中華電信民營化20周年，訂定「AI加持，兆元市值」目標，並擬定AI、新世代網路、安全與韌性、轉投資與企業創新、市場策略、永續發展等六大重點。
簡志誠指出，中華電信在AI領域要扮演「賦能者+協創者」角色，提供算力服務，協助政府與企業，更與夥伴合作 開發智慧應用。
此外，新世代網路部分，簡志誠表示，強化5G、6G、全光網路部署，提高運營智慧化，更大力將AI應用於網路維運，降低成本並提升效率。
安全與韌性部分，簡志誠強調，加強網路安全及資訊安全，海纜建設包含國內、國際，同時在陸地行動網路補強，並點亮微波，微波網路升級，確保風災、地震時可維持通訊，加上衛星通訊發展，建立「海、地、星、空」綿密網路。
簡志誠指出，中華電信2024年轉投資貢獻400多億元，2025年將擴大規模，規劃兩家子公司上市，而研究院旗下新創團隊也將切割獨立（Spin Off）。
面對市場競爭激烈，簡志誠表示，將依據地區特性進行市場策略調整，並持續永續發展，強化數位轉型與經營轉型，推動科技減碳、再生能源，目標持續超標。
簡志誠強調，中華電信將以人才（經驗豐富的專業團隊）、基礎網路（全國通訊骨幹）、科技平台（數位應用與 AI布局）、客戶與夥伴（多元合作關係）等四大資產，強調精簡化、（優化人才）、務實化（強化基礎網路）、智慧化（提升科技平台應用），2025年目標要達到連續八年營收與獲利成長，突破新高，AI加持，挑戰兆元市值，迎接民營化20週年。
中華電信總經理林榮賜指出，去年關係企業630億餘營收，母子沖銷之後425億元，每年貢獻獲利也超過20億元，今年也將推動資拓宏宇及中華資安走向上市，中華立鼎將走向興櫃。
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