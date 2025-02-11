盛群：今年營收可望成長 安防產品出貨估倍增

微控制器（MCU）廠盛群總經理蔡榮宗今天表示，第1季營運表現可望淡季不淡，季營收將較2024年第4季持平或成長，2025年總營收應可較去年成長。安防產品出貨量有機會倍增，將是最大亮點。

盛群今天舉行媒體交流會，蔡榮宗說，因通路及代理商進行庫存調整，影響業績滑落，2024年總營收新台幣25.02億元，年減4%，並轉為虧損，稅後淨損約1.5億元，每股虧損0.66元。

蔡榮宗表示，隨著通路及代理商庫存水位回復健康，2025年需求可望回溫，業績有機會比2024年成長。第1季因農曆年假期影響，為傳統營運淡季，不過，依據目前訂單狀況，預期今年第1季營運表現可望淡季不淡，季營收將較2024年第4季持平或成長。

蔡榮宗指出，2024年安防產品總出貨量約2000萬顆，目前已接獲北美客戶1500萬顆訂單，預期這一客戶2025年出貨量可望達2000萬顆，2025年安防產品總出貨量有機會倍數增長。此外，2025年電磁爐和直流無刷馬達產品出貨也可望成長。

至於美國可能對台灣晶片徵收關稅，蔡榮宗說，因政策變動性大，確切影響情況仍待進一步觀察。