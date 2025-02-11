DeepSeek激起千層浪 台廠潛力股浮現
DeepSeek以低成本開發出AI運算模型，將有助於全球人形機器人加速智能化。研究機構預估，2030年全球人形機器人產值超越40億美元，2034年產值逼近80億美元，長期硬體成本可能落於2萬美元上下；服務型機器人受惠於生成式AI技術的快速進步，對市場吸引力顯著增加，台廠相關供應鏈中，具備關鍵零組件生產能力、且有完整解決方案的公司，將可望受惠。
台中銀台股基金研究團隊表示，除了AI產業、機器人供應鏈，還有一個易受忽略的潛在產業：低軌衛星供應鏈。低軌衛星相較於高軌衛星，需要更快速、更先進的電子零組件，而這正是台廠強項。產業如順利發展茁壯，有機會成為台灣下一個護國星群。
亞馬遜預計，2026年提供低軌衛星服務，今年將進入密集發射衛星期；Space X在美國總統川普支持下，後續也將持續發射衛星。台廠相關供應鏈接單狀況有上修機會，可持續留意。
台中銀台股基金研究團隊指出，展望未來，中美雙方AI競賽將逐步白熱化，對AI產業整體發展是好事。如同十八世紀工業革命，瓦特對於蒸汽機的改良，使得燃料只需原本1/5至1/10，但因為變得更好用，反而在工業生產、交通運輸等領域使用了更多的燃料。未來AI競賽局勢無論如何變化，台廠供應鏈必定有其一席之地，投資人可多加留意後續發展，把握投資機會。
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