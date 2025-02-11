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三星S25系列人氣機種揭曉 鈦空藍Ultra最受歡迎

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

手機品牌大廠三星全新Galaxy S25旗艦系列自2月4日開放預購起，即在各大通路掀起換機熱潮，台灣三星11日開放早鳥預購民眾優先取貨，同時為歡慶微風南山旗艦體驗館全新開幕。根據台灣三星統計，Galaxy S25 Ultra占預購比重八成，顏色則是鈦空藍最受喜愛，占比超過四成。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，Galaxy S25旗艦系列以更無縫直覺、人性化的AI科技，再次樹立業界新標竿。讓手機不只是通訊工具，更是日常生活的AI神隊友，感謝星粉的支持，此次Galaxy S25旗艦系列預購超乎預期。展望2025年，相信Galaxy S25旗艦系列將持續活絡台灣行動通訊市場，往較前代成長兩成邁進，並成為推動台灣AI手機滲透率攀升的關鍵推手。

AI 三星電子 手機

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