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健鼎車用記憶體伺服器滲透率增 法人估連七年賺逾11元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

健鼎（3044）日前公布1月營收優於法人預期，法人預估，健鼎受惠於車用、記憶體等HDI板滲透率增加，有利ASP提升，將可望連續七年賺逾11元，今年產品組合持續優化，甚至有機會逼近2個股本獲利表現，再度挑戰改寫歷史新高。

健鼎HDI出貨穩健，數據顯示，2023-2024年已取代敬鵬（2355）奪下全球車用PCB出貨龍頭，主要來自高階HDI車用滲透率提升。

健鼎10日公布2025年元月份合併營收初估為新台幣59.16億元，與2024年12月的56.58億元相比，月成長率4.6%，公司觀察應與部分客戶春節長假提前出貨有關。

健鼎今年1月營收若與2024年同期的61.67億元，則年衰退4.1%，公司觀察，主要是今年過年時間也比較早。法人預期，健鼎今年營運可望逐季成長至第3季，主要是伺服器、車用記憶體用板領域。

健鼎近年耕耘伺服器用板領域，法人看好除搭上傳統伺服器平台升級趨勢，也有望受惠於後續AI伺服器半導體瓶頸改善後放量需求，包含CPU用板與交換器用板相關應用熱度也可望延續。

除了伺服器，PCB族群也同步搶食AI PC商機，隨著算力持續提升，廠商大者恆大趨勢更顯著，載板廠欣興（3037）、PCB龍頭臻鼎-KY（4958），以及車用PCB龍頭健鼎、伺服板龍頭金像電（2368）、瀚宇博（5469）等皆將受惠市場趨勢。

伺服器 健鼎

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