「工具人」創業獲華碩、研華老董投資！自由系統何能耐

「自由系統」創辦人俞伯翰在學生時代因為懂電腦，時常被當「工具人」，創業時，自然而然選擇朝資訊託管服務業務（SMP），解決企業主IT系統軟硬體整合與資安問題，由於服務口碑好，2025年業績將挑戰4.7億元，成長6成，2025年底目標登錄興櫃，這家小公司接連獲得富爸爸研華跟華碩入股，有什麼能耐？

資訊託管服務生意特色是什麼？俞伯翰分享這行的一個小故事：有一次，他拜訪一家泰國企業，對方總經理剛好遇到難題，剛採購的1,000台筆電開機10分鐘後WiFi就無故斷線，IT跟品牌商找了一個月都解決不了問題，工程師怪罪是新買的電腦有問題，狀況僵持不下，總經理就順勢拿此問題考他，他詢問一些狀況後，判斷是某國際網路品牌設備設定卡住，問題瞬間迎刃而解，也讓他露了一手功夫。

「企業常碰到這種三不管地帶問題！」俞伯翰說，不同的軟硬體進入單一環境，出問題很普遍，但企業主也容易認為，設備本來好好的，新東西一換上就不行，就是新設備的問題，供應商應該負責。

「但供應商賣電腦，哪裡懂公司網路設備？這些對我們來說不是大問題，但客戶可能會困擾很久」。俞伯翰說，SMP廠商其實就是在做「服務代工」的概念，幫品牌商執行服務，而且比他們更有效率。

自由系統除解決IT技術問題，現在也跨入硬體裝置訂閱制服務，俞伯翰說，愈來多愈多企業客戶接受這種支出可預測的模式，用租賃方式建置資訊系統，財務部可以按照公司人頭數估算費用，而不用因採購變動而無法預測。

另一個中小企業主痛點是：IT人力不足，IT被綁架或被拐的經驗太多。他解釋，中小企業往往不是買到「太好」的設備，就是買太爛又被迫追加，另外，工程師往往不願意更動，IT架構就被「綁架」。

若月付1萬多元IT服務費，就可有網路設備、AP、防火牆等機器設備訂閱方案，設備到位，架構彈性維運，支出又固定，不必找IT人才，成企業解方。

不先從供應商角度推薦買商品，而是先看客戶硬體架構環境，把問題搞定後，再來思考優化建議，是一家自由系統的客戶私下分享，俞伯翰做生意時的優點。所以該客戶從亞洲去美國擴廠時，也邀自由系統去服務，可惜目前他們尚未擴張業務支援力至美國。

許多國際客戶開始要求供應商必須確保資安，當員工電腦維修或出差時，筆電資料管理到存取模式都必須符合資安規範，擅長資安管理的自由系統也接到不少委託。

俞伯翰甚至自己親自考證，取得資訊系統安全認證專家（CISSP）證照，他透露，2008年剛出社會沒多久，就想創業，當時為了省錢也為了快速，就把父親賣麻糬的公司登記拿來用，所以公司成立日期比他創業資歷還久。

從小客戶服務起，自由系統靠口碑逐漸壯大，許多創業初期的客戶至今都還在，如生技公司亞諾法、歌手周杰倫的杰威爾音樂JVR Music都是合作18年的老主顧。

「雙華」股東加持 研華與華碩先後入股

三年前，俞伯翰幫研華解決網路遭駭問題，技術力被看見，意外獲得研華跟華碩先後投資，在兩家富爸爸加持下，自由系統目標今年登錄興櫃，2026年將申請掛牌。2024年這家技術服務公司營收2.91億元，2025年目標衝上4.7億元，業績大增6成，公司正預備公開發行。

現在客戶200~300家，平均每家每月訂閱制貢獻4萬元，但客戶正逐漸從10~20人規模的小型公司擴張到中大型客戶，兩家大股東加持讓大型客戶更放心。

促使研華決定投資自由系統，起因卻是2020年一次駭客攻擊。當時微軟幫研華找來自由系統協助，俞伯翰無意間跟研華投資部聊天後，認識了研華董事長劉克振，兩人一談如故，劉董給俞伯翰一個功課：寫出一份「2030年營運企劃書」（BP），劉董看完後沒多久就決定投資自由系統20%股權，而華碩後來也投10%。

「2008年創業以來，我們發現技術服務才是企業真正需要的。」俞伯翰說，除台灣之外，現在他們也插旗新加坡、泰國，後者因為對資安管理服務積極，自由系統獲得BOI的核准可以成為百分之百獨資的公司進入泰國市場，替在泰台商做工廠資訊系統管理。

俞伯翰表示，自由系統專注「主動預防」工作，因為很多問題源自IT本身，就像不注意身體健康就容易生病，很多資安問題的發生是源自IT來不及顧或不夠熟悉，如果有找專業處理，企業系統就會穩定安全，發生大問題的機率就降低。

因此自由系統會專注於替客戶「提前問題發現」Proactive，這樣的商業模式，不僅用人不多，也獲得泰國BOI核准為100%外資公司。看好台商到泰國投資設立分公司時的MIS託管商機，自由系統今年也積極出海尋求市場機會。

俞伯翰坦言，台灣在軟體業發展不如硬體實力堅強，因此他思考自由系統應該用「服務出海」，軟體可以買第三方的，但自己會開發許多便利的軟體工具，今年期望人力增加60%，但客戶數跟員工人數不需要等比成長。