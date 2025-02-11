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台積電赴美開董事會換免死金牌？陸行之曝3劇本：希望別發生

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電（2330）將在美國時間11、12日（台灣時間12、13日）首度在美國召開董事會。 美聯社
台積電（2330）將在美國時間11、12日（台灣時間12、13日）首度在美國召開董事會。 美聯社

台積電成立37年來，首度移師美國舉辦董事會。知名半導體分析師陸行之在臉書發文表示，他聽到產業界聊到幾個關鍵詞指出台積電可能宣布擴大美國投資、技術入股或是投資英特爾數百億美元等以換取免死金牌。

陸行之好奇表示，台積電在美國召開董事會是自願的還是被美國政府要求的？他並指出技術入股對現有股東最有利，然而在美國總統川普的壓力下，台積電有任何談判籌碼嗎？他說現在只能害怕的等結果，期待這些關鍵詞最好不要發生。

貼文底下有網友留言表示「台灣可能學石破茂的方式，大量購買美國產品或到美國投資。例如台積電繼續擴產，所有先進製程生態系也去，買更多國防武器，買美國天然氣等等」、「孫正義投資5000億美元，石破茂投資1兆美元，魏哲家不投個3000億美元過得了關嗎？」

也有人認為「跟強盜談判沒有籌碼只有低頭」、「國際強盜公然搶劫」、「台積電正式轉為美積電，不要不信」、「鴻門宴」、「全球佈局、分散風險對台積電和股東是好事，但對台灣來說就不一定了，滿擔心的」、「總之掉塊肉是免不了的，但技術還是該守住不能外流」。

不過也有人分析「以現在的國際政治氛圍，技術入股不會發生，擴大投資（反正可以一直拖下去）比較有可能」、「英特爾這個坑…可憐台積電」、「就算給英特爾3000億美元也是打水漂而已吧」。

美國總統川普上任後宣布對許多國家祭出關稅大刀，也計劃對進口半導體晶片加徵關稅，而台積電是全球最大晶圓代工廠，為輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）等美國企業生產半導體，2024年台積電約有70%的營收來自北美客戶。

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