AI發展階段才開始 「這主題」潛力靚

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經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
創新科技再進化，台美聯盟打造繁華盛世大商機。(資料來源：野村投信整理，資料日期：2025/1/31。)
創新科技再進化，台美聯盟打造繁華盛世大商機。(資料來源：野村投信整理，資料日期：2025/1/31。)

近期因美國開始調高關稅，中國大陸反擊，讓市場擔憂中美貿易戰開打，短期內整體加權指數尚未脫離區間整理型態，但中長期仍可望受惠AI運用更普及化的潛在利多。此外，短期即便因DeepSeek震撼市場而削弱市場對於未來AI硬體需求的預期，然而DeepSeek開啟新時代低成本模型，先進晶片長線仍將在AI產業中扮演關鍵角色。

無論是DeepSeek或其他AI技術革新，對算力資源的需求都很強大，包含OpenAI、輝達（NVIDIA）、ASML執行長等科技巨頭也支持並表示持續看好AI未來發展與應用場景的滲透。此外，根據《傑文斯悖論》當技術進步使某種資源的使用效率提高時，因資源的使用成本大幅降低，使得應用場景大幅增加，進而致該資源的市場需求不減反增。野村投信表示，長遠來看，DeepSeek來勢洶洶，有望加速全球AI技術的普及與應用，成為AI迭代的重要驅動力，雖電子科技相關類股近期受DeepSeek事件壓抑，但在AI發展趨勢不變情況下，投資人正好透過此時機，分批或定期定額布局，參與AI長線趨勢向上的多頭行情。

DeepSeek的問世，一度為目前AI研發軍備競賽投下震撼彈，並壓抑科技股表現。面對市場的擔憂，ASML執行長傅凱（Christophe Fouquet）卻表達不同的看法，DeepSeek R1這樣的低成本AI模型，反而會刺激市場對AI晶片的需求。傅凱指出，現在大型雲端服務供應商（也就是所謂的「超大規模運算公司」）正在大力投資於研發。這些公司不會因為出現低成本的AI模型就停止投資，反而會更加積極地探索AI的可能性，這將會持續帶動對高效能晶片的需求。

此外，傅凱提到，ASML並沒有聽到客戶反映DeepSeek的模型會對晶片需求產生負面影響。這也暗示市場對於 DeepSeek的恐慌可能過於誇大。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）近日亦於X上引用《傑文斯悖論》來評論 DeepSeek的影響：「隨著人工智慧變得更有效率和易於使用，我們將看到它的使用量激增，將其變成我們無法滿足的商品」。

根據Precedence Research預測・2025年全球人工智能市場規模將達3,270億美元，同比增長38%。另外，IDC報告指出，2025年全球企業在AI上的支出將達到2,270億美元，預計到2030年將超過19.9兆美元，顯示出AI威力的快速崛起。野村臺灣創新科技50 ETF（00935）經理人林怡君分析表示，較低的AI訓練成本反而有望推動更多企業採用AI， 且高效的AI模型可望跟進降低推理成本與提升效率，進一步帶動整體硬體的需求，加上各產業大廠無不希望發展更強性能的AI，高效訓練方式與強大的晶片反而是相輔相成、並無衝突。

此外，近期美國雲端服務大廠（CSPs），如Meta和微軟等公布財報，四大雲端服務大廠2025年的資本支出（Capex）計劃規模合計為3,200億美元，高於年初時市場的預估值2,750億美元，顯示這些科技巨頭仍持續發展AI並投資未來的計劃不變，這些均有助於支持接下來市場對於AI硬體需求的成長力道。從長期而言，各國對於發展AI科技的競爭料將加速AI 的普及，也將帶動AI產業上中下游等整體產值的提升，台灣相關的AI供應鏈將持續受惠，包括相關晶圓代工、材料、IC設計、電源、封測、散熱等等產業鏈；亦即，台美研發大聯盟儼然成局，台股創新科技更將是2025年必備的投資主題。

AI 雲端服務

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