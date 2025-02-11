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緯創竹北廠近完工！AI新產能最快本季開出 加碼釋新職缺

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創竹北新廠。記者吳康瑋／攝影
緯創竹北新廠。記者吳康瑋／攝影

AI伺服器代工大廠緯創（3231）斥資31億在竹北AI智慧園區啟動的「全球營運總部」興建工程已接近完工！這座位於竹北的新廠，總樓高超過十層，未來除作為緯創全新「全球營運總部」外，也將肩負起生產、製造旗下所有最先進、高階（AI、5G）產品的任務。事實上，緯創近兩年為應對不斷增長的訂單需求，也在各廠區積極擴產，並選在竹北AI智慧園區新建總部大樓。而團隊也透露，新廠預計將於第1季底至第2季初完工，屆時也將有新產能開出。

根據緯創日前所公布的「新廠營運規劃」顯示，新總部大樓不僅將包括AI、5G、伺服器研發中心、5G智慧工廠、數位能力中心，以及全球運營人才育成總部，未來建物將符合黃金級智慧建築、黃金級台灣綠建築，以及LEED黃金級智慧綠建築標準，建築外牆將建置大型LED巨幕，攜手新竹縣政府，共同致力於打造AI智慧園區，目標成為產業的新創基地。

對此，緯創旗下負責「高毛利AI伺服器基板」以及負責系統組裝的廠區就都是以新竹地區的現有兩大廠區為主（包括湖口廠區、竹科新安廠區），不過隨著位於竹北AI智慧園區的這座新廠暨總部大樓穩步邁向完工，預估團隊最快在本季底、至第2季初，就可以再多開出一條AI伺服器基板組裝產線，旗下AI伺服器的出貨量及供貨速度預估也會大幅提升，並將帶動整體營運表現大幅成長。

事實上，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳年前親自為緯創尾牙站台，並證實自己將於2025年繼續對緯創，拋出更多且更龐大的訂單量，他笑稱「目前訂單已經非常大，但之後的單量還會再更大（is very big, The amount will be more）」。而緯創為因應龐大的市場訂單，也不斷啟動擴產計劃、加速提升自身AI伺服器的產能。團隊透露，新竹AI智慧園區的新產能最快本季底開出，未來該廠將主要負責AI領域最先進、最高階的多種產品。

對此，團隊也特別加碼釋出，包括「IT工程師」、「技術員」、「製程工程師」、「設備工程師」等多項職缺；並派員分享集團內優良的工作環境，有員工直言「緯創擁有優於勞基法的休假制度，而且彈性上下班、非常自由的工作環境，同事之間也都會互相幫忙，擁有很不錯的團隊氣氛」，而這次招聘的廠區為「湖口工業區緯創N1/N2廠 或竹北AI園區」，不過由於竹北廠區仍差一點點才完工，因此獲得聘僱的同仁，則會先分派至湖口廠區進行訓練。

AI 伺服器 緯創

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