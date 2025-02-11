台積地震災損53億元 Q1營運探低標…維持全年展望

台積電（2330）昨（10）日公布元月合併營收2,932.88億元，為歷年同期新高、單月次高，月增5.4%，年增35.9%。不過，受121南台灣地震影響，台積電預估將認列53億元損失，使得本季營運實績僅達財測展望低標，但仍維持全年展望。

台積電營收 台積電昨天罕見釋出地震對營運影響的訊息，法人憂心，原本市場預期首季營運優於財測展望的期待將落空。台積電昨天股價收1,105元，下跌20元，市值降至28.66兆元，周一ADR早盤上漲0.5%。

法人指出，台積電元月業績不受農曆年長假影響，繳出月增的成績單，應與AI需求持續熱轉有關。不過，地震使得本季認列53億元損失，成為干擾單季營運實績的變數。

台積電表示，元月21日零時南台灣發生芮氏規模6.4地震，而後（包含農曆春節期間）又有多次相當規模的餘震，該公司晶圓廠沒有結構性損毀，供水、電力、工安系統及營運正常，惟多次地震發生後有一定數量的生產中晶圓受到影響。因此，本季合併營收預期將較趨近250億美元到258億美元展望的低標。

台積電初步估計，本季認列扣除保險理賠後相關地震損失約53億元。儘管如此，本季毛利率仍預計介於57%到59%之間，營益率維持46.5%到48.5%之間的展望不變。該公司正傾力補足生產損失，全年財務展望不變。

台積電先前於法說會釋出本季營運展望，預估單季營收介於250億美元到258億美元，平均值季減5.5%，符合市場預期；毛利率估57%至59%、營益率預期約46.5%至48.5%，毛利率高標持平上季，營益率中間值季減1.5個百分點。

台積電釋出本季營收預期趨近低標，法人估計，換算將較2024年第4季營收268.8美元季減近7%，推測此次地震實際干擾單季出貨的美元營收占比近1.5%，低於先前市場傳聞影響上半年一成，惟台積電罕見聲明，凸顯此次地震與後續餘震確實有短期影響，也讓市場期盼營運實績可望超標的預期落空。