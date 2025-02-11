日月光1月營收494億元 淡季不淡
台積電元月營收亮眼，主要封測夥伴日月光投控也有好表現。日月光投控（3711）昨（10）日公告，元月合併營收為494.44億元，雖因工作天數減少而月減6.5%，仍是歷年最旺的元月，並較去年同期增加4.3%。
據悉，日月光投控元月業績淡季不淡，主要受惠來自AI、PC等應用客戶急單挹注。日月光投控昨天股價逆勢漲2元、收166.5元。
法人看好，AI帶來的先進封裝商機已經開始從台積電外溢到委外封測（OSAT）市場，主因台積電開始將自身先進封裝技術推進到新製程，但既有的先進封裝市場規模並沒有因此消失，反而持續擴大，成為日月光投控的新機會。
日月光投控近年積極耕耘先進封裝，並大手筆投資建廠，旗下日月光正積極建置高雄K18、K28廠，其中，K18廠預計下季開始進機，旗下矽品台中潭子廠也已開幕，未來還有彰化二林廠與雲林虎尾新廠。法人看好，新廠產能開出後，有助帶旺日月光投控營運。
另一方面，美國拜登政府卸任前，美國商務部產業安全局（BIS）祭出封測白名單，台積電並向眾多大陸IC設計廠發出限制令，若大陸IC設計廠開發的16奈米以下產品未在BIS封裝廠白名單封裝，台積電將不會接單及出貨。
法人看好，日月光投控為全球封測龍頭，且名列BIS白名單，有望迎來轉單。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
📢 ChatGPT Search全面開放免費用！搜尋方法教學 3大招做預設搜尋引擎
📢 DeepSeek APP真的不安全！「資料傳送到中國」、還關掉蘋果iOS版保護功能
📢 LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
📢 【開箱】Ikarao Break X2行動KTV開箱！8小時K歌不中斷 還能當看片神器
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言