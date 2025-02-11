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日月光1月營收494億元 淡季不淡

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
日月光。 聯合報系資料照
日月光。 聯合報系資料照

台積電元月營收亮眼，主要封測夥伴日月光投控也有好表現。日月光投控（3711）昨（10）日公告，元月合併營收為494.44億元，雖因工作天數減少而月減6.5%，仍是歷年最旺的元月，並較去年同期增加4.3%。

據悉，日月光投控元月業績淡季不淡，主要受惠來自AI、PC等應用客戶急單挹注。日月光投控昨天股價逆勢漲2元、收166.5元。

法人看好，AI帶來的先進封裝商機已經開始從台積電外溢到委外封測（OSAT）市場，主因台積電開始將自身先進封裝技術推進到新製程，但既有的先進封裝市場規模並沒有因此消失，反而持續擴大，成為日月光投控的新機會。

日月光投控近年積極耕耘先進封裝，並大手筆投資建廠，旗下日月光正積極建置高雄K18、K28廠，其中，K18廠預計下季開始進機，旗下矽品台中潭子廠也已開幕，未來還有彰化二林廠與雲林虎尾新廠。法人看好，新廠產能開出後，有助帶旺日月光投控營運。

另一方面，美國拜登政府卸任前，美國商務部產業安全局（BIS）祭出封測白名單，台積電並向眾多大陸IC設計廠發出限制令，若大陸IC設計廠開發的16奈米以下產品未在BIS封裝廠白名單封裝，台積電將不會接單及出貨。

法人看好，日月光投控為全球封測龍頭，且名列BIS白名單，有望迎來轉單。

台積電 日月光

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