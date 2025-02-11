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蘋果兩大新品 神助攻鴻海

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）積極衝刺AI商機之餘，也持續大咬蘋果新品商機，尤其蘋果新款平價手機iPhone SE 4有望於本周上市，伴隨搭載M4晶片的MacBook Air筆電在新品亮相前，蘋果先調高美國市場Mac電腦舊機換購新機折抵優惠，有望刺激買氣，鴻海左右逢源，同步受惠。

綜合外媒報導，蘋果可能在2月11日突襲上架iPhone SE 4新機。本次推出的iPhone SE為第四代機型，搭載A18晶片，配備USB-C、外型接近iPhone 14。此外，iPhone SE 4據稱將可運作Apple Intelligence，是最便宜並擁有AI功能的iPhone。

MacBook Air方面，外電報導，M4版MacBook Air外觀不會有重大變化，將維持13吋與15吋兩款機型，與前一代M3版本相比，中央處理器（CPU）和繪圖處理器（GPU）效能提升約25%至30%；FaceTime相機預計升級為1,200萬畫素，提供人物居中模式，並搭配Thunderbolt 4規格傳輸孔，支援更多台外接螢幕。

iPhone iPhone 14 蘋果

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