快訊

鞏固鄰近國家 美國務卿：陸方不能比美國更有影響力

51%選上 25%罷免 韓國瑜：不合理

ＭiLB／林家正與運動家簽約辭退經典賽 合約附帶大聯盟春訓邀約

聽新聞
0:00 / 0:00

伺服器產品擴大拉貨 鴻海1月營收同期次高…調高 Q1展望

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。 路透
鴻海。 路透

鴻海（2317）昨（10）日公布元月合併營收為5,387億元，雖因農曆年長假導致工作天數較少而月減17.74%，仍是同期次高，年增3.16%。

受惠輝達GB200 AI伺服器拉貨動能強勁，鴻海宣布上調本季展望為較去年同期「強勁成長」，預估將優於過去五年同期平均水準。

鴻海表示，即使2024年第4季合併營收改寫單季新高，加上進入傳統淡季，現階段對本季能見度優於先前釋出的看法，因而上調展望。

法人指出，第1季是科技業傳統淡季，鴻海GB200 AI伺服器已從元月下旬大量出貨，挹注營收將更顯著，上半年業績有望淡季不淡。

鴻海表示，與去年12月相較，元月「雲端網路產品類別」顯著成長，主要受惠AI雲端產品拉貨動能強勁。「元件及其他產品類別」、「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」 則呈現衰退，主要受農曆年假期導致工作天數較少所致。

與去年同期相較，元月「雲端網路產品類別」呈現強勁成長，主要受惠AI雲端產品拉貨動能強勁。「元件及其他產品類別」也強勁成長，反映主要業務相關零組件出貨增加及車用業務出貨走揚。至於「電腦終端產品類別」較去年同期持平，「消費智能產品類別」呈現衰退。

供應鏈表示，鴻海在台灣、越南等地廠區於農曆年期間大動員，總計投入超過5,000人全力趕工，達成輝達為GB200截至元月底會計年度所設定的交付目標。

雲端 鴻海

延伸閱讀

外資賣超188.9億元 買賣超冠軍竟都是金融股

00919出清200張小賺2萬…轉鴻海（2317）追高慘賠73萬！小犬：存好股堅持下去就對了

輝達GTC大會3月登場 鴻海、仁寶等跨海大進擊

輝達GTC大會 四大台廠列鑽石級贊助商

相關新聞

台積地震災損53億元 Q1營運探低標…維持全年展望

台積電昨（10）日公布元月合併營收2,932.88億元，為歷年同期新高、單月次高，月增5.4%，年增35.9%。不過，受...

聯發科元月營收重返500億 Q1業績挑戰雙位數成長

聯發科昨（10）日公布元月合併營收重返500億元整數大關之上、達511.44億元，不受農曆年長假導致工作天數較少影響，逆...

DeepSeek真能撼動輝達、台積電？專家：2025短空長多 保留現金降低槓桿

DeepSeek橫空出世、川普上任祭出新一波關稅戰，台股上周新春開盤罕見未開紅盤，針對國際投資市場不確定性…

數發部提10年百億元 投資AI新創方案

數位發展部部長黃彥男昨天表示，將持續推動「數發三箭」以強化數位韌性、發展數位經濟，並積極打擊網路詐騙，進一步為台灣打造可...

台積首季地震損失53億元

晶圓代工龍頭台積電昨公布一月合併營收，金額二九三二億餘元創歷年同期新高、單月次高，不過，台積電也罕見聲明因地震導致不少晶...

雲端、邊緣 AI 聯發科卡位新商機

當年市場剛迎來5G浪潮時，聯發科掌握先機，打下一片江山，如今已是全球5G手機晶片出貨量龍頭。隨著近年AI市場火熱，聯發科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。