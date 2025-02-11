伺服器產品擴大拉貨 鴻海1月營收同期次高…調高 Q1展望

鴻海（2317）昨（10）日公布元月合併營收為5,387億元，雖因農曆年長假導致工作天數較少而月減17.74%，仍是同期次高，年增3.16%。

受惠輝達GB200 AI伺服器拉貨動能強勁，鴻海宣布上調本季展望為較去年同期「強勁成長」，預估將優於過去五年同期平均水準。

鴻海表示，即使2024年第4季合併營收改寫單季新高，加上進入傳統淡季，現階段對本季能見度優於先前釋出的看法，因而上調展望。

法人指出，第1季是科技業傳統淡季，鴻海GB200 AI伺服器已從元月下旬大量出貨，挹注營收將更顯著，上半年業績有望淡季不淡。

鴻海表示，與去年12月相較，元月「雲端網路產品類別」顯著成長，主要受惠AI雲端產品拉貨動能強勁。「元件及其他產品類別」、「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」 則呈現衰退，主要受農曆年假期導致工作天數較少所致。

與去年同期相較，元月「雲端網路產品類別」呈現強勁成長，主要受惠AI雲端產品拉貨動能強勁。「元件及其他產品類別」也強勁成長，反映主要業務相關零組件出貨增加及車用業務出貨走揚。至於「電腦終端產品類別」較去年同期持平，「消費智能產品類別」呈現衰退。

供應鏈表示，鴻海在台灣、越南等地廠區於農曆年期間大動員，總計投入超過5,000人全力趕工，達成輝達為GB200截至元月底會計年度所設定的交付目標。