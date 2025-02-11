數發部提10年百億元 投資AI新創方案

數位發展部部長黃彥男昨天表示，將持續推動「數發三箭」以強化數位韌性、發展數位經濟，並積極打擊網路詐騙，進一步為台灣打造可信任的數位經濟高速路網，今年也規畫打造台灣主權ＡＩ訓練語料資料庫，希望滿足TAIDE訓練需求。

數發部昨舉行新春記者會，由於目前各國都積極發展ＡＩ，黃彥男指出，數發部向國發基金爭取一百億元投資，支持具前景的本土ＡＩ新創，並從算力、資料、人才、資金四大領域持續加強支持，為台灣的ＡＩ新創提供ＧＰＵ算力，訓練政府與民間企業的ＡＩ人才，並開放政府資料供ＡＩ新創公司及研發單位訓練ＡＩ模型。

數發部政務次長林宜敬表示，百億投資ＡＩ新創方案不是補助計畫，是為期十年的投資，機制上由民間創投投資、政府再來跟投，目標是投資未來會賺錢的公司。數發部數位產業署署長林俊秀則說，現在正徵選十五家創投，創投投標時要提出兩家今年可投資的潛在新創，整體來看，今年預計有機會投資卅家新創。

針對立法院今年嚴審預算，數發部提出的八十六億元預算被刪減近四成，還有兩成被凍結，其中數發部本部、資安署出國預算全數刪除，黃彥男坦言，很多計畫要停止是必然的。他說，如建置高空通訊平台、低軌衛星布建、ＡＩ網路主動式防禦技術如開發未知漏洞、資安應用教材等，都受到影響，還有建置算力池計畫將減少採購七十片ＧＰＵ等，預計喪失訓練三百個ＡＩ模型的機會，可能會影響到人員裁撤。

而台灣詐騙案頻傳，詐騙金額更屢屢創高，數發部也被批評打詐不力。黃彥男表示，去年打詐取得顯著進展，數發部所建置的「網路詐騙通報查詢網」成功下架約五萬則確定為詐騙的訊息，也與金融機構聯手合作，成立「鷹眼識詐聯盟」，利用ＡＩ等技術有效阻斷詐騙集團的金流。

黃彥男也說，「打詐專法」去年獲得立法院通過，並且進一步推行廣告實名制，要求各大社群平台進行廣告實名認證，從源頭防範網路詐騙，今年度將持續強化跨部會防詐合作，積極降低詐騙風險，保護國人財產安全。