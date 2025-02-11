聯發科元月營收重返500億 Q1業績挑戰雙位數成長
聯發科（2454）昨（10）日公布元月合併營收重返500億元整數大關之上、達511.44億元，不受農曆年長假導致工作天數較少影響，逆勢月增22.7％，並且站上近28個月高點，也比去年同期增加14.9％。
聯發科執行長蔡力行上周於法說會預告，看到智慧手機受惠中國大陸補貼政策的需求，以及因應全球關稅不確定性，客戶對電視、WiFi、平板、Chromeboook的部分拉貨需求，預期本季營收將優於過往季節性表現。
聯發科昨天公布元月營收逆勢月增，以實績為2025年首季業績表現捎來喜訊。聯發科上周股價攻上1,570元天價後壓回，昨日受大盤不振影響，終場跌45元，收在1,480元，外資逢高賣超3,414張，連三賣。
展望本季，以美元兌新台幣匯率1：32.5計算，聯發科預期單季營收將介於1,408億元至1,518億元，季增2％至10％，也比去年同期增加6％至14％，毛利率估為47％加減1.5個百分點。
聯發科去年第4季手機業務季增逾一成，主要受惠天璣9400旗艦晶片量產。公司預期今年將有更多採用天璣9400與9300系列的手機，而優異的產品組合將使其提升市占率並保持領先地位。
隨著更多5G與高階AI晶片導入，聯發科看好平均售價（ASP）可持續受益於有利的產品組合。本季受惠中國大陸智慧手機補貼方案，可看到優於季節性的需求，預期手機營收將微幅成長。
至於智慧裝置平台業務，聯發科提到，通訊技術升級，及運算裝置採用更高階AI功能的趨勢將在今年持續，將有望幫助該公司提升產品組合與平均售價。
聯發科預期，WiFi 7將加速導入至客戶的寬頻、筆電與路由器等產品中，今年WiFi 7營收可望成長超過一倍；同時，也看到平板市場的強勁成長動能，幾乎所有非蘋平板品牌推出的高階AI平板皆搭載其晶片。
車用領域方面，聯發科持續拓展市場，基於進行中的智慧座艙與車載資通訊系統專案，預期今年車用營收將逐季成長。
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